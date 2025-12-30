India Forex Reserve: డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడింది. ఈ తరుణంలో ఆర్బిఐ ఇచ్చిన సూపర్ స్ట్రోక్ తో డాలర్ అహంకారానికి చెక్ పెట్టింది. ఆర్బిఐ ఫారెక్స్ స్వాప్ వ్యూహాన్ని అమలు చేసి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది. డాలర్లు అమ్మినా.. విదేశీ మారక నిల్వలు పెరిగాయి. ఆర్బిఐ ఇచ్చిన ఈ మాస్టర్ స్ట్రోక్ తో రూపాయి స్థికరించి.. భారత్ ఆర్థిక బలం ఏంటో ప్రపంచానికి చూపించింది.
India's Forex Reserves Rise: ఇటీవల డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ భారీగా క్షీణించడం దేశవ్యాప్తంగా ఆర్థిక చర్చలకు దారితీసింది. రూపాయి పతనం వల్ల దిగుమతులు ఖరీదవుతాయా? ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందా? విదేశీ పెట్టుబడులపై ప్రభావం పడుతుందా? ఇలా రకరకాల చర్చలతోపాటు అనే ఆందోళనలు మొదలయ్యాయి. ఈ సమయంలో పరిస్థితి చేజారిపోకుండా కట్టడి చేయడంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఎవరూ ఊహించని వ్యూహంతో రూపాయిని నిలబెట్టడమే కాదు.. దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను కూడా పెంచడం ద్వారా ఆర్బిఐ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
సాధారణంగా రూపాయి బలహీనపడితే కేంద్ర బ్యాంక్ డాలర్లను విక్రయించి మార్కెట్లో జోక్యం చేసుకుంటుంది. కానీ అలా చేస్తే ఫారెక్స్ నిల్వలు తగ్గిపోతాయి. అయితే 2025 అక్టోబర్లో ఆర్బిఐ దాదాపు 11.9 బిలియన్ డాలర్లను విక్రయించినప్పటికీ.. భారత్ విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గలేదు. విరుద్ధంగా అవి మరింత పెరిగాయి. ఇదే అంశం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చకు కారణమైంది.
ఈ అద్భుతం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఫారెక్స్ స్వాప్ వ్యూహమనే చెప్పాలి. ఇది సాధారణ డాలర్ విక్రయం కాదని.. ఒక రకమైన ఆర్థిక లావాదేవీగా చెప్పవచ్చు. RBI బ్యాంకులతో ప్రత్యేక ఒప్పందం కుదుర్చుకుని.. మూడు సంవత్సరాల వ్యవధికి డాలర్ రూపాయి మార్పిడి చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియలో బ్యాంకులు తమ వద్ద ఉన్న డాలర్లను ఆర్బిఐకి ఇచ్చి.. బదులుగా రూపాయలను పొందాయి. దీని వల్ల మార్కెట్లో రూపాయల లభ్యత పెరిగింది. బ్యాంకుల రుణ సామర్థ్యం మెరుగుపడింది. అదే సమయంలో ఆర్బిఐ వద్ద డాలర్ల నిల్వలు కూడా పెరిగాయి.
ఈ వ్యూహం రూపాయికి బూస్టర్ డోస్లా పనిచేసింది. మార్కెట్లో డాలర్ల సరఫరా పెరగడంతో డాలర్ ధరపై ఒత్తిడి తగ్గింది. ఫలితంగా రూపాయి మరింత క్షిణించకుండా కాపాడింది. ఒకానొక దశల్లో డాలర్కు రూపాయి విలువ 90 కంటే దిగువకు రావడంలో ఈ చర్య కీలకంగా నిలిచింది. మరోవైపు.. పెరిగిన ద్రవ్యత వల్ల ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. ప్రజల ఖర్చు సామర్థ్యం పెరిగి, వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలు అల్లాడిపోయాయి.
బయటకు చూస్తే భారత్ డాలర్లు అమ్ముతున్నట్టే కనిపించినా.. లోపల మాత్రం ఆర్బిఐ మరో ద్వారం గుండా డాలర్లను నిల్వ చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఈ ద్వంద్వ వ్యూహాన్ని అమెరికా సహా ప్రధాన దేశాలు తొలుత అర్థం చేసుకోలేకపోయాయి. డిసెంబర్ 19, 2025తో ముగిసిన వారం నాటికి భారత ఫారెక్స్ నిల్వలు 4.37 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగి 693.32 బిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. ఇది చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయిల్లో ఒకటి. ఫారెక్స్ నిల్వల పరంగా భారత్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలో నాల్గవ స్థానంలో నిలిచింది.
విదేశీ మారక నిల్వలు పెరగడం దేశానికి ఆర్థిక భద్రతను అందిస్తుంది. ఇవి బలంగా ఉంటే రూపాయి స్థిరంగా ఉంటుంది. దిగుమతుల ఖర్చు నియంత్రణలో ఉంటుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. అంతేకాదు.. అంతర్జాతీయంగా భారత్ ఆర్థికంగా బలమైన దేశమన్న విశ్వాసం పెరుగుతుంది. మొత్తానికి ఆర్బిఐ అమలు చేసిన ఈ వ్యూహం ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టల వలే రూపాయిని కాపాడటంతోపాటు ఫారెక్స్ నిల్వలను కూడా పెంచింది. ప్రపంచానికి భారత ఆర్థిక శక్తిని చాటిచెప్పింది. ఇది కేవలం కరెన్సీ నిర్వహణ కాదు.. దూరదృష్టితో ఆడిన ఆర్థిక మాస్టర్ గేమ్ అని అంటున్నారు ఆర్థిక విశ్లేషకులు.