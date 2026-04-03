Trump Tariff: ట్రంప్ టారీఫ్.. ఔషధాలపై 100శాతం..లోహాలపై 50శాతం సుంకం! ఇరాన్ యుద్ధం వేళ ప్రపంచ దేశాలకు ఊహించని షాక్..!!

Trump Pharma Metals Tariffs: అమెరికా ఫస్ట్.. ఇదే నినాదంతో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన డొనాల్డ్ ట్రంప్.. తన మాటను ఆచరణలో పెడుతున్నారు. అమెరికాలో తయారీని  ప్రోత్సహించడానికి.. మందుల ధరలను తగ్గించడానికి ఆయన ఒక సాహసోపేతమైన, అదే సమయంలో అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. 'మోస్ట్ ఫేవరడ్ నేషన్' ధరల విధానానికి తలొగ్గని ఫార్మా కంపెనీలపై ఏకంగా 100 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించి ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచారు.
ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య యుద్ధాల్లో ఔషధ రంగానికి కొంత మినహాయింపు ఉండేది. కానీ.. ఈసారి ట్రంప్ నేరుగా హెల్త్‌కేర్ రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన తక్కువ ధరల ఒప్పందానికి అంగీకరించని లేదా అమెరికా గడ్డపై ఫ్యాక్టరీలను ఏర్పాటు చేయని కంపెనీలు ఇకపై భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదు.

ఒకవేళ కంపెనీ అమెరికాలో తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటుకు లేదా ధరల తగ్గింపునకు అంగీకరిస్తే, వారిపై విధించే సుంకాన్ని 20 శాతానికి తగ్గిస్తారు. మొండిగా వ్యవహరించే కంపెనీల ఉత్పత్తులపై 100 శాతం పన్ను పడుతుంది. అంటే ఆ మందుల ధరలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండటానికి పెద్ద కంపెనీలకు 120 రోజులు, చిన్న కంపెనీలకు 180 రోజులు సమయం ఇచ్చారు.

ఈ సుంకాల విధింపులో ట్రంప్ తన మిత్ర దేశాలకు కొంత వెసులుబాటు కల్పించారు. యూరోపియన్ యూనియన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, స్విట్జర్లాండ్ కంపెనీలకు సుమారు 15 శాతం, యూకే కంపెనీలకు 10 శాతం సుంకం వర్తిస్తుంది. ఇప్పటికే డజనుకు పైగా దిగ్గజ ఫార్మా కంపెనీలు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని తాత్కాలిక ఊరట పొందడం గమనార్హం.

కేవలం మందులే కాదు, ఉక్కు (Steel), అల్యూమినియం, రాగి (Copper) వంటి లోహాల దిగుమతి నిబంధనలను కూడా ప్రభుత్వం కఠినతరం చేసింది.గతంలో సుంకాలను ఎగుమతి విలువ ఆధారంగా లెక్కించేవారు, కానీ ఇప్పుడు అమెరికాలోని కొనుగోలు ధర ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. దీనివల్ల పన్ను భారం మరింత పెరుగుతుంది.

గృహోపకరణాలు లేదా ఇతర వస్తువుల్లో లోహ శాతం నిర్దేశిత పరిమితి మించితే, వాటిపై అదనంగా 25 శాతం సుంకం విధిస్తారు. దీనివల్ల కారుల నుండి ఫ్రిజ్‌ల వరకు అన్నింటి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల దీర్ఘకాలంలో అమెరికాలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగి ధరలు తగ్గుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే, తక్షణమే పెరిగే ఈ సుంకాల భారాన్ని కంపెనీలు వినియోగదారులపై మోపితే, అది ద్రవ్యోల్బణానికి దారితీస్తుందనే ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది. అగ్రరాజ్యం తీసుకున్న ఈ దూకుడు వ్యూహం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ తీరానికి చేరుస్తుందో చూడాలి.

