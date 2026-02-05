English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Low Calorie Carrot Halwa: డైట్‌లో ఉన్నా తీపి మానాల్సిన అవసరం లేదు… ఈ 26 క్యాలరీల క్యారెట్ హల్వా ట్రై చేయండి!

Zero Calories Sweet: బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు క్యాలరీలు చూసుకుంటూ తినడం చాలా ముఖ్యం. అయితే చాలామందికి తీపు తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ స్వీట్ చేసుకొని చూడండి.
1 /5

డైట్‌లో ఉన్నవాళ్లకు తీపి తినాలనే కోరిక చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కానీ సరైన పద్ధతిలో చేస్తే తక్కువ క్యాలరీలతోనే తీపి తినొచ్చు.  

2 /5

క్యారెట్‌ను బాగా తురిమి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి మీడియం మంటపై బాగా వేయించాలి.

3 /5

ఇందులో మాంక్ ఫ్రూట్ లేదా స్టీవియా చక్కెర కలిపితే క్యాలరీలు పెరగవు.  

4 /5

స్కిమ్డ్ మిల్క్ లేదా బాదం పాలు వేసి బాగా తిప్పుతూ ఉడికించాలి.  

5 /5

ఇలా చేస్తే చాలా తక్కువ క్యాలరీలతోనే రుచికరమైన క్యారెట్ హల్వా రెడీ అవుతుంది.

Low Calorie Carrot Halwa Diet Dessert Recipe Sugar free sweets Weight Loss Dessert Healthy Indian Sweet

