Zero Calories Sweet: బరువు తగ్గాలి అనుకునే వాళ్ళు క్యాలరీలు చూసుకుంటూ తినడం చాలా ముఖ్యం. అయితే చాలామందికి తీపు తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి అలాంటప్పుడు క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంది ఈ స్వీట్ చేసుకొని చూడండి.
డైట్లో ఉన్నవాళ్లకు తీపి తినాలనే కోరిక చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కానీ సరైన పద్ధతిలో చేస్తే తక్కువ క్యాలరీలతోనే తీపి తినొచ్చు.
క్యారెట్ను బాగా తురిమి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి మీడియం మంటపై బాగా వేయించాలి.
ఇందులో మాంక్ ఫ్రూట్ లేదా స్టీవియా చక్కెర కలిపితే క్యాలరీలు పెరగవు.
స్కిమ్డ్ మిల్క్ లేదా బాదం పాలు వేసి బాగా తిప్పుతూ ఉడికించాలి.
ఇలా చేస్తే చాలా తక్కువ క్యాలరీలతోనే రుచికరమైన క్యారెట్ హల్వా రెడీ అవుతుంది.