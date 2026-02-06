English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Curd For Weight Loss: పెరుగు బదులు పెరుగులాగే ఉండే ఇది తింటే బరువు తగ్గడం చాలా సులభం..!

Curd For Weight Loss: పెరుగు బదులు పెరుగులాగే ఉండే ఇది తింటే బరువు తగ్గడం చాలా సులభం..!

Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకునే చాలామంది రోజూ పెరుగు తింటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికీ పెరుగు సరిపోదు, కొందరికి జీర్ణ సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అలాంటి వారికి పెరుగుకు అచ్చంగా పోలి ఉండి.. మరింత ఆరోగ్యకరమైన ఒక ఆహారం ఉంది. అదే గ్రీన్ యోగర్ట్. ఇది ప్రోటీన్ ఎక్కువగా, క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటంతో వెయిట్ లాస్ డైట్‌లో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
గ్రీన్ యోగర్ట్ సాధారణ పెరుగుతో పోలిస్తే మందంగా ఉంటుంది. ఇందులో ప్రోటీన్ శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కండరాలకు బలం ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గే సమయంలో కండరాలు కరగకుండా కాపాడుతుంది.

ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండటంతో కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీంతో మధ్యలో.. అనవసరమైన స్నాక్స్ తినే అలవాటు తగ్గిపోతుంది.

క్యాలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల రోజూ తిన్నా బరువు పెరగదు. పొట్ట చుట్టూ పేరుకున్న కొవ్వు క్రమంగా తగ్గడం మొదలవుతుంది.  

ఉదయం అల్పాహారం లేదా రాత్రి లైట్ డిన్నర్‌గా గ్రీన్ యోగర్ట్ తీసుకుంటే డైట్ ఫాలో అవడం చాలా సులభమవుతుంది.

