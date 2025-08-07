English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss: నెలలోపలే బరువులో మార్పు చూడాలి అంటే.. ఈ తీయనైన జ్యూస్ ట్రై చేయండి

Delicious weight loss juice 
బరువు తగ్గాలి అని ఎంత ప్రయత్నించినా కొంతమంది సాధించలేక పోతారు. అయితే తినడం మానేసి తగ్గడం కన్నా.. ఎలాంటిది తినాలి? ఎలాంటిది తాగాలి అని అర్థం చేసుకుంటే చాలు బరువు సులభంగా తగ్గొచ్చు.. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా అలాంటి వారి కోసమే…
1 /5

కొన్ని వస్తువులు తినడం ద్వారా, అలానే కొన్ని వస్తువులు తాగడం ద్వారా కూడా బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది.

2 /5

ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులు తినడం లేదా తాగడం ద్వారా మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. అందులో ముఖ్యమైనది బీట్రూట్, చియా విత్తనాల జ్యూస్.

3 /5

ఈ జ్యూస్ తయారీ విధానం కోసం రాత్రి చియా విత్తనాలు నానబెట్టి.. ఉదయాన్నే బీట్రూట్ రసం చేసుకుని అందులో ఆ చియా విత్తనాలు కలుపుకొని తాగాలి. 

4 /5

ఈ చియా విత్తనాల, బీట్రూట్ జ్యూస్ రోజు ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల.. బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. 

5 /5

పైన చెప్పిన వివరాలు అధ్యయనాలు, వైద్య నిపుణుల సలహాల మేరకు చెప్పినవి మాత్రమే జి వీటికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

Weight Loss Juice Beetroot Juice chia seeds juice Fast Weight Loss metabolism booster Morning Weight Loss Drink natural weight loss

Next Gallery

Jobs News: నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 3038 ఉద్యోగాల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్.. డిటెయిల్స్ ఇవే..