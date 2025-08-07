Weight Loss: నెలలోపలే బరువులో మార్పు చూడాలి అంటే.. ఈ తీయనైన జ్యూస్ ట్రై చేయండి

Delicious weight loss juice
బరువు తగ్గాలి అని ఎంత ప్రయత్నించినా కొంతమంది సాధించలేక పోతారు. అయితే తినడం మానేసి తగ్గడం కన్నా.. ఎలాంటిది తినాలి? ఎలాంటిది తాగాలి అని అర్థం చేసుకుంటే చాలు బరువు సులభంగా తగ్గొచ్చు.. అందుకే ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కా అలాంటి వారి కోసమే…
కొన్ని వస్తువులు తినడం ద్వారా, అలానే కొన్ని వస్తువులు తాగడం ద్వారా కూడా బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది.
ముఖ్యంగా కొన్ని వస్తువులు తినడం లేదా తాగడం ద్వారా మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. అందులో ముఖ్యమైనది బీట్రూట్, చియా విత్తనాల జ్యూస్.
ఈ జ్యూస్ తయారీ విధానం కోసం రాత్రి చియా విత్తనాలు నానబెట్టి.. ఉదయాన్నే బీట్రూట్ రసం చేసుకుని అందులో ఆ చియా విత్తనాలు కలుపుకొని తాగాలి.
ఈ చియా విత్తనాల, బీట్రూట్ జ్యూస్ రోజు ఉదయాన్నే తాగడం వల్ల.. బరువు తగ్గే ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది.
