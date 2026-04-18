SSC Exams 2026: తెలంగాణ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ డేట్ ఫిక్స్! ఆ రోజే ఫలితాలు.. ఏ వెబ్‌సైట్‌లో చూడాలంటే?

Telanganan SSC Exams Results 2026 Out Date: తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు అలర్ట్. మే మొదటి వీక్ లోనే 2020 కు సంబంధించిన పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలవుతాయని బోర్డు పేర్కొంది. అయితే ఇటీవల దీనిపై ఒక బిగ్ అప్‌డేట్ వచ్చింది. తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్ష పేపర్ల వాల్యుయేషన్ కూడా 23వ తేదీన ముగించాలని అధికారుల లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మే 4 లేదా 5వ తేదీల్లో ఫలితాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ఎగ్జామ్ కేంద్రాలలో జరిగాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 5. 17 లక్షల మంది రెగ్యులర్ విద్యార్థులు ఈ పదో తరగతి పరీక్షలు రాశారు.  

 ఇక తెలంగాణ SSC పదవ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు 2026 మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఓకే షిఫ్ట్ లో ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు జరిగాయి.   

 అయితే ఇప్పటికే పరీక్ష పేపర్లకు సంబంధించిన వాల్యుయేషన్ కూడా ప్రారంభం అయింది. ఈ నెల 23వ తేదీన వాల్యుయేషన్ ముగించాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే మార్కుల నమోదు ప్రక్రియ కూడా 10 రోజుల సమయం పడుతుంది.   

 ఇలా చూస్తే 2026 మే 4 లేదా 5వ తేదీలో పదో తరగతి తెలంగాణ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక విద్యార్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయిన bse.telangana.gov.inలో ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.  

 విద్యార్థులు తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు చెక్ చేసేందుకు తమ వద్ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ అందుబాటులో ఉంచుకోండి. మొబైల్ ద్వారా కూడా ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అధికారిక వెబ్సైట్ మాత్రమే కాదు కొన్ని వెబ్సైట్లో కూడా తెలంగాణ ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు.

