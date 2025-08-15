English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ration Card: రేషన్ లబ్దిదారులకు బిగ్ బిగ్గెస్ట్ న్యూస్.. ఇక నుంచి అవి కూడా ఫ్రీ..ఫ్రీ..!!

Ration Card latest Updates: తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల్లోకి దూసుకెళ్లేందుకు తెలివిగా ప్లాన్స్ చేస్తోంది. ప్లాన్ చిన్నదే అయినా..బెనిఫిట్స్ మాత్రం భారీగానే పొందే ఛాన్స్ ఉందని భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రతిపక్షాలకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకునే విధంగా వ్యూహం వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ చిన్న ప్లాన్ తో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల ప్రభుత్వమని..వారికి మరింత దగ్గర అయ్యేందుకు వేస్తున్న ప్లాన్ ఏమాత్రం సక్సెస్ అవుతుందో చూద్దాం. 
తెలంగాణలోని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రేషన్ కార్డుదారులకు ఫ్రీ రేషన్ బ్యాగుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని త్వరలోనే ప్రారంభించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ ప్రత్యేక బ్యాగులు ఇప్పటికే రేషన్ డీపోలకు చేరుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ నుంచి రేషన్ పొందే వారికి సన్నబియ్యంతోపాటు ప్రత్యేకమైన క్వాలిటీ బ్యాగులను ఫ్రీగా అందించబోతోంది. ఈ బ్యాగ్ బయట కొనుగోలు చేయాలంటే రూ. 50 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితోపాటు పలువురు మంత్రుల ఫొటోలు ఈ బ్యాగులపై కనిపిస్తాయి. ఈ బ్యాగులపై ఇందిరమ్మ అభయ హస్తం పేరుతో ఆరు గ్యారంటీల వివరాలను కూడా ముద్రించారు. 

పీడీఎస్ ద్వారా సన్నిబియ్యం సరఫరా చేస్తున్న ప్రభుత్వం ఈ బ్యాగుల ద్వారా ప్రజలకు తమ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మరింత సమర్థవంతంగా తెలియజేయాలని భావిస్తోంది. ఈ బ్యాగుల ద్వారా ప్రజలకు తమ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మరింత సమర్థవంతంగా తెలియజేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్ర సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హయాంలో కూడా రేషన్ సరుకులతోపాటు బ్యాగుల పంపిణీ చేశారు. దీంతో స్కీములు ప్రజలకు చేరువయ్యాయి.

ఈసారి సీఎం రేవంత్ నేత్రుత్వంలోని ప్రభుత్వం కూడా అదే తరహాలో బ్యాగులను రూపొందించి..రాష్ట్రంలోని అన్ని మండల స్టాక్ పాయింట్లకు సరఫరా చేస్తోంది. ఈ బ్యాగులపై అందరికీ సన్న బియ్యం ప్రజా ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యం అవుతుందన్న నినాదం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.   

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రాష్ట్రంలోని దాదాపు 96లక్షల రేషన్ కార్డుదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఇది సుమారు 3.1కోట్ల మంది లబ్దిదారులకు కవర్ చేస్తుంది. పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం వచ్చే నెల నుంచి ఈ బ్యాగులను రేషన్ కార్డులబ్దిదారులకు ఫ్రీగా అందిస్తారు.   

ఈ కార్యక్రమం రానున్న స్థానిక ఎన్నికలను ద్రుష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం వినూత్న ప్రచార వ్యూహంగా రూపొందించినట్లు విపక్షాలు ఆరోపణలుచేస్తున్నాయి. గతంలో బీఆర్ఎస్ సర్కార్ కేవలం 49వేల కొత్త రేషన్ కార్డులను మాత్రమే జారీ చేసింది. లక్షల కుటుంబాలను విస్మరించిందంటూ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు. 

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లక్షల కొత్త దరఖాస్తులను స్వీకరించి వాటిని పారదర్శకంగా పరిశీలిస్తోందని ఈ బ్యాగుల పంపిణీ రాష్ట్రంలో ఆహార భద్రతను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా ప్రజలకు ప్రభుత్వ సంక్షఏమ పథకాలు మరింత సమర్థంగా అందించేందుకు ఒక వేధికగా మారుతుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.   

TS Govt ration card free ration bags CM Revanth Reddy welfare schemes Ration Card latest Updates telugu news telangana news

