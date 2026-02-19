English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!

Telangana Inter Exams Update: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ రిలీఫ్…ఇక వాట్సాప్‌లోనే డౌన్లోడ్..!

Telangana Inter Exams
తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు రాయబోయే విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన సమాచారం వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి తాజాగా ఇంటర్ హాల్ టికెట్ల గురించి స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈసారి విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
1 /6

ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్ నంబర్లకు పంపినట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. చాలా మంది విద్యార్థులు వెబ్‌సైట్‌లో లాగిన్ కావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు సర్వర్లు బిజీగా అవుతున్నాయి. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని వాట్సాప్ ద్వారా కూడా హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు.

2 /6

సాధారణంగా విద్యార్థులు tgbie.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ సైట్ ఓపెన్ కాకపోతే లేదా సాంకేతిక సమస్యలు వస్తే, ప్రత్యామ్నాయంగా వాట్సాప్ లింక్ ఉపయోగించుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. బోర్డు పంపిన లింక్‌పై క్లిక్ చేస్తే హాల్ టికెట్ సులభంగా డౌన్‌లోడ్ అవుతుంది.

3 /6

హాల్ టికెట్‌పై ఉన్న QR కోడ్ కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని బోర్డు చెప్పింది. ఆ QR కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే పరీక్ష కేంద్రం ఎక్కడ ఉందో గూగుల్ మ్యాప్‌లో లొకేషన్ కనిపిస్తుంది. దీంతో పరీక్ష రోజు సెంటర్ వెతుక్కోవడంలో గందరగోళం ఉండదని అధికారులు అంటున్నారు.  

4 /6

ఒకవేళ హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ కావడం లేదంటే లేదా వివరాల్లో తప్పులు ఉంటే వెంటనే కాలేజీ ప్రిన్సిపల్‌ను సంప్రదించాలని సూచించారు. కాలేజీల ద్వారా సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరిస్తామని బోర్డు హామీ ఇచ్చింది.  

5 /6

ఇంటర్ పరీక్షలు ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు ముందుగానే హాల్ టికెట్ తీసుకుని, అందులోని వివరాలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పరీక్షల సమయంలో హాల్ టికెట్ తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి.

6 /6

మొత్తానికి, ఈ కొత్త వాట్సాప్ విధానం వల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పెద్దగా కష్టపడకుండా హాల్ టికెట్లు పొందే అవకాశం లభించింది. ఇది చాలామందికి ఉపశమనం కలిగించే నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.

TS Inter Hall Ticket 2026 Telangana Inter Exams Update TS Inter Hall Tickets WhatsApp TSBIE Hall Ticket Download Inter First Year Hall Ticket Inter Second Year Hall Ticket tgbie cgg gov in Hall Ticket

Next Gallery

Hardik Pandya New Girlfriend: మహికా శర్మ బర్త్‌డే గిఫ్ట్..అర్ధనగ్నంగా స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో హార్దిక్ పాండ్యా సర్‌ప్రైజ్ ఫొటో వైరల్!