Inter results 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు..ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

Inter Results 2026: తెలంగాణలోని ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రేపే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ రిజల్ట్స్ రానున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ ఫలితాల కోసం విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమై.. మార్చి 18వ తేదీతో ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.
 
ఇంటర్ ఫస్టియర్, సెకండియర్ విద్యార్థులు పరీక్షల ఫలితాల కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఫలితాలు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయా అని స్టూడెంట్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఫలితాల తేదీ గురించి రోజుకో న్యూస్ వస్తోంది. అంతేకాదు కావాలనే రిజల్ట్స్ విడుదల ఆలస్యం చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా.. ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ ఫలితాల విడుదలపై క్లారిటీ వచ్చింది.  

ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమై.. మార్చి 18వ తేదీతో ముగిశాయి. సమాధాన పత్రాల వాల్యూయేషన్ గత నెలాఖరులోనే పూర్తయింది. అన్ని సబ్జెక్టులు ఉత్తీర్ణులై కేవలం ఒక సబ్జెక్టులో ఒకటి రెండు మార్కులతో ఫెయిలైన విద్యా ర్థుల సమాధానపత్రాలను ఈసారి మళ్లీ మూల్యాంకనం చేశారు.   

ఈ ప్రక్రియ కూడా ఇటీవలే ముగిసింది. విద్యా శాఖ బాధ్యతలు చూస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుమతి తీసుకుని ఫలితాలను ఈనెల 11న విడుదల చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అనుకున్నది అనుకున్నట్లు జరిగితే శనివారం ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి. 

శనివారం ఫలితాలు వెల్లడి కాకుంటే.. ఆదివారం లేదా సోమవారం ఫలితాలను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వెల్లడించేందుకు సిద్ధమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుమతి రాగానే.. ఫలితాల విడుదలపై మరింత స్పష్టత రానుంది.  ఇదిలాఉంటే.. ఈసారి ఇంటర్ పరీక్షలకు మొత్తం 9,97,075 మంది హాజరయ్యారు. వీరిలో 4,89,126 మంది ప్రథమ సంవత్సరం, 5,07,949 ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు.  

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 ఇలా తెలుసుకోవచ్చు. TSBIE అధికారిక వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి https://tgbie.cgg.gov.in/ క్లిక్‌ చేయండి. ఆ తర్వాత Inter Results 2026 లింక్‌పై క్లిక్ చేసి, మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాక.. Submit బటన్‌ను క్లిక్ చేయండి. దాంతో మీ రిజల్ట్స్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.  

