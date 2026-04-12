TS Inter Supplementary Exams 2026: ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ఎప్పుటినుంచంటే? ఫీజు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!

When Will Be TS Inter Supplementary Exams 2026: ఈరోజు ఉదయం 11 గంటలకు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో ఫలితాలు విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే విద్యార్థులకు రీకౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కూడా రేపటి నుంచే ప్రారంభం అవ్వనుంది. చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20. అంతేకాదు అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కూడా మే 13వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం ఉన్నాయి. ఇవి రెండు సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
నాంపల్లి ఇంటర్ బోర్డులో ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ప్రభుత్వ సలహాదారు కేకే ఈరోజు చేతులమీదుగా ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేశారు. యోగితా రాణా, సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ డైరెక్టర్ రవి గుప్తా కూడా హాజరయ్యారు.
ఇక తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల్లో మళ్ళీ అమ్మాయిలదే హవా. మొదటి సంవత్సరంలో 74.4 శాతంతో ముందంజలో ఉన్నారు. ఇక అబ్బాయిలు 57.69 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
రెండో సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం 70.58 నమోదు కాగా.. అందులో అమ్మాయిలు 78.65 శాతంతో ముందంజలో ఉన్నారు. ఇక అబ్బాయిలు 62.50 శాతంతో నమోదు చేశారు. అత్యధికంగా పాస్ శాతం మేడ్చల్ టాప్ లో ఉంది. 82.73 శాతం, అత్యల్పంగా రాజన్న సిరిసిల్ల సెకండ్ ఇయర్ లో 58.69 శాతం ఉంది. ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం కూడా అత్యధికంగా మేడ్చల్ 77.31 శాతం కాగా ,అత్యల్పంగా ఉత్తీర్ణత 49.05%తో రాజన్న సిరిసిల్ల నిలిచింది.
రేపటి నుంచి రీకౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ కూడా ప్రారంభం అవ్వనుంది. ఏప్రిల్ 20వ తేదీ చివరి గా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే యోగితా రాణా మాట్లాడుతూ మరో నెలలోనే ఈ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు. ఫెయిలైన విద్యార్థుల పై చదువులకు ఎలాంటి ఆటంకం కాకుండా వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు ఫీజు కూడా ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వరకు సమయం ఉంది. రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. మే 13వ తేదీ నుంచి ఈ పరీక్షలు ప్రారంభం కాక ప్రాక్టికల్స్ ఎగ్జామ్స్ మే 22న ప్రారంభం అవుతాయి. ప్రతి సబ్జెక్టుకు గతంలో రూ.520 ఫీజు వసూలు చేశారు.
తెలంగాణ ఇంటర్ ఎగ్జామ్ సబ్జెక్టులు.. సెకండ్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లిష్, మ్యాథ్స్ 1A,బొటనీ, పొలిటికల్ సైన్స్, మ్యాథ్స్ 1B, జువాలజీ, హిస్టరీ, ఫిజిక్స్, ఎకనామిక్స్, కెమిస్ట్రీ, కామర్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మ్యాథ్స్, మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్, జియోగ్రఫీ.