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School Holidays: తెలంగాణలో స్కూల్ సెలవులు పొడిగింపు.. జూన్ 15 నుంచి పాఠశాలలు పునఃప్రారంభం! కానీ, ఆ సెలవు కట్‌!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 07, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:55 PM IST

Telangana School Holidays Extended To June 15: తెలంగాణలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు ఒక శుభవార్త అందింది. రాష్ట్రంలో స్కూళ్లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే తేదీని మరోసారి పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, జూన్ 12న ప్రారంభం కావాల్సిన పాఠశాలలు ఇప్పుడు జూన్ 15వ తేదీకి వాయిదా పడ్డాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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తెలంగాణ స్కూల్

తెలంగాణ విద్యార్థులకు ఇది ఒక పెద్ద రిలీఫ్. వేసవి సెలవులను పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది. గతంలో జూన్ 12న స్కూళ్లు మళ్ళీ మొదలవ్వాల్సి ఉండగా, ఆ తేదీని జూన్ 15 వరకు పెంచారు.  

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తెలంగాణ స్కూల్ సెలవులు పొడిగింపు

సాధారణంగా ప్రతి ఏటా జూన్ 12వ తేదీన పాఠశాలలు మళ్ళీ మొదలవుతుంటాయి. అయితే, ఈసారి 13వ తేదీ రెండో శనివారం కావడం, 14వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో విద్యాశాఖ ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంది.  

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తెలంగాణలో స్కూల్స్ రీఓపెనింగ్ డేట్

దీనివల్ల జూలైలో రెండో శనివారానికి బదులుగా జూలై 11న రెండో శనివారాన్ని వర్కింగ్ డేగా పరిగణిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. దీని ఫలితంగా తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు జూన్ 15వ తేదీ సోమవారం నుండి తిరిగి నడుస్తాయి.  

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స్కూళ్లకు సెలవు

అత్యధిక ఎండల కారణంగా సెలవులు పొడిగిస్తారని సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎండలతో పాటు వర్షాలు కూడా పడుతున్నప్పటికీ, ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒకవేళ ఎండల తీవ్రత పెరిగితే విద్యార్థులకు మరిన్ని సెలవులు దొరికే అవకాశం ఉంది.   

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స్కూళ్లకు సెలవు 2026

శనివారం, ఆదివారాలు కలిసి రావడం వల్ల కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి ముందు విద్యార్థులు తమ టూర్స్ వంటి పనుల కోసం సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇక హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రైవేటు పాఠశాలలు జూన్ 2వ తేదీనే తిరిగి ప్రారంభమవ్వాల్సి ఉంది. అయితే, ఎండల తీవ్రత వల్ల ఆ స్కూళ్లు రేపు జూన్ 8 పునఃప్రారంభం కానున్నాయి.

TAGS:
ts school reopening date
telangana school holidays extended
school reopening news telangana

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