TS SSC Exams 2026: విద్యార్థులకు అలెర్ట్‌.. మే తొలివారంలో పదవ తరగతి ఫలితాలు విడుదల!

Telangana SSC Exam 2026 Results Latest Update: తెలంగాణ పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ఫలితాలపై బిగ్ అప్డేట్. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న విద్యార్థులకు SSC బోర్డు అధికారులు ఈ ఫలితాలను త్వరలోనే విడుదల చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. అధికారిక వర్గాల ప్రకారం మే తొలి వారంలో తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే వాల్యుయేషన్ కూడా ప్రారంభం అయింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మొన్నే ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విడుదల చేశారు. తాజాగా పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలపై కూడా అప్డేట్ వచ్చింది. మే తొలి వారంలో పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఎస్ఎస్సీ బోర్డు అధికారులు దీనికి కసరత్తు ప్రారంభించారు. ఒకవైపు పరీక్షలు కొనసాగుతుండగానే ఆన్సర్ షీట్ల వాల్యుయేషన్ కూడా ప్రారంభమైంది.
తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులో మూల్యాంకనం పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. సైన్స్, సోషల్ వాల్యుయేషన్ స్కానింగ్ ప్రక్రియ ఈనెల 25 లోపు పూర్తి చేస్తారు. దీంతో మే మొదటి వారంలో తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షలను బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ నిర్వహించింది. ఇది విద్యార్థులకు ఎంతో మైలురాయిగా నిలిచింది. ఎస్ఎస్సీ పరీక్షల తర్వాత ప్రాథమిక విద్య పూర్తవుతుంది. విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ లేదా ఇతర ఉన్నత విద్యా కోర్సులో ప్రవేశానికి ఇది మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీకి వరకు నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
తెలంగాణ పదవ తరగతి పరీక్షలు 2026 సంబంధించి బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్లో ఫలితాలను విడుదల చేయనుంది. విద్యార్థులు హాల్ టికెట్ల ద్వారా సులభంగా ఈ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇక విద్యార్థులు పాఠ్యపుస్తకాలను పూర్తిగా చదివి గత సంవత్సరాల ప్రశ్నా పత్రాల ఆధారంగా సాధన చేస్తూ టెస్టులు పరీక్షలకు సిద్ధం అయ్యారు.