RTC Strike: రేపటి నుంచి ఆర్టీసీ బంద్.. నేటి అర్ధరాత్రి నుంచే డిపోలకే పరిమితం కానున్న బస్సులు!

Telangana RTC Strike Alert: రేపటి నుంచి తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె బాట పట్టనుంది. ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులు సమయ చేయనున్నారు. ప్రధానంగా వారి డిమాండ్లు.. ఆర్టీసీను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం, తమ సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కారం చేయాలని ఈ సమ్మె బాట పడుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు రేపటి నుంచి సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. లేబర్ కమిషన్ తో జరిగిన చర్చలు విఫలం కావడంతో జేఏసీ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. దీంతో రేపటి నుంచే మొదటి షిఫ్ట్ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బస్సులు నిలిచిపోయే ఛాన్స్ ఉంది.
మరోవైపు సమ్మె ప్రభావం ప్రజలపై పడకుండా రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతున్నారు. అది ఏ మేరకు అమలు అవుతుందో. ఉచిత బస్సు పథకం ప్రారంభం నుంచి ఎక్కువగా మహిళలు ఆర్టీసీ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. ఇక ఆర్టీసీ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని యూనియన్లకు అనుమతి ఇవ్వాలనే ప్రధాన డిమాండ్లతో ఈ సమ్మె బాట పడుతున్నారు.
ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచే కార్మికుల సమ్మెకు దిగనున్నారు. రేపటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏప్రిల్ 22వ తేదీ ఆర్టీసీలు బంద్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది .సమ్మె నోటీసు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల స్పందన రాలేదని ఈ నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం వరకు ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల స్పందన రాకుంటే రేపటి నుంచే ఈ జేఏసీ సమ్మెకు దిగుతామని నిర్ణయించుకుంది. రెండు జేఏసీల మీటింగ్ విఫలం కావడం, అవి ఏకం కావడంతో ఒత్తిడి మరింత పెరిగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.
ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చల్లో ఎలాంటి సానుకూల స్పందన రాకపోవడం, తమ వేతన సవరణ డిమాండ్ తో రవాణా శాఖ మంత్రి ఆర్టీసీ ఎండీతో జరిగిన చర్చలు విఫలం అవ్వడంతో ఏప్రిల్ 22వ తేదీ నుంచి సమ్మెబాట పట్టనున్నట్టు తెలంగాణ జాతీయ మజ్దూర్ యూనియన్ కార్యదర్శి హనుమంతు ముదిరాజ్ తెలిపారు.