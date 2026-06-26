Akshara Govindam: మీ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాశన చేయించాలనుకుంటున్నారా? జూలై 3 నుండి 'అక్షర గోవిందం'.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

TTD Akshara Govindam at Vakula Matha Temple: మీ పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాసన వంటి సంప్రదాయ కార్యక్రమాలు చేయించాలనుకునే వారికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించింది. చిన్నారుల్లో సనాతన ధర్మంపై ఆసక్తిని పెంచుతూ, వారి విద్య, జీవితారంభం దైవ అనుగ్రహంతో సాగాలనే ఉద్దేశంతో టీటీడీ 'అక్షర గోవిందం' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనుంది. జూలై 3వ తేదీ నుండి తిరుపతిలోని శ్రీ వకుళ మాత ఆలయంలో ఈ నూతన కార్యక్రమం మొదలవుతుంది, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో పాటు ఆ ప్రాంతంలో మరికొన్ని ప్రముఖ ఆలయాలు ఉన్నాయి, అందులో శ్రీ వకుళ మాత ఆలయం ఒకటి. ఈ ఆలయ సన్నిధిలోనే టీటీడీ అక్షర గోవిందానికి శ్రీకారం చుట్టింది. జూలై 3వ తేదీ నుండి చిన్నారుల కోసం అక్షరాభ్యాసంతో పాటు అన్నప్రాసన సేవలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
పిల్లల జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన విద్య, జీవితారంభం దైవ ఆశీస్సులతో దిగ్విజయంగా సాగాలని సంకల్పించి, టీటీడీ జూలై 3వ తేదీ నుంచి తిరుపతి శ్రీ వకుళ మాత ఆలయంలో అక్షర గోవిందం, అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది.
జులై 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 నుండి 12:30 గంటల మధ్య, వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల సమక్షంలో, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో వకుళ మాత సన్నిధిలో సాంప్రదాయబద్ధంగా అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాసన నిర్వహిస్తారు. అనంతరం చిన్నారులను ఆశీర్వదించి, వారికి అక్షర గోవిందా కిట్ను కూడా అందజేస్తారు.
జులై నాలుగో తేదీ నుండి మంగళవారం మినహా మిగిలిన అన్ని రోజుల్లోనూ, వకుళ మాత ఆలయ అర్చకులు నిర్ణయించిన శుభముహూర్తంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ప్రతిరోజూ ఒక్క బ్యాచ్కు 25 మంది చిన్నారులకు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది, అంటే రోజుకు మొత్తం 50 మందికి మాత్రమే వీలవుతుంది.
ఆసక్తి గల తల్లిదండ్రులు ఈ అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాసనలో పాల్గొనడానికి ఒక గంట ముందుగానే ఆలయ ప్రాంగణంలో పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు తప్పనిసరిగా సాంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మాత్రమే రావాలని టీటీడీ సూచించింది.
ఈ కార్యక్రమంలో మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల వయసు గల చిన్నారులు కూడా పాల్గొనవచ్చు. అక్షరాభ్యాసం, అన్నప్రాసన కోసం కావలసిన రాత పలకలు, బలపాలు, అక్షింతలు, పసుపు-కుంకుమ, శ్రీవారి కంఠనం, పటిక బెల్లం, వకుళమాత, వెంకటేశ్వర స్వామి, పద్మావతి అమ్మవారు, సరస్వతి దేవి చిత్రపటాలు, గోవింద నామాలు, వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం, పెద్దబాలశిక్ష వంటి వివిధ సామాగ్రిని ఉచితంగా అందిస్తారు.