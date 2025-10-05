Tirumala: భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. దర్శనం పై ఆ పుకార్లను నమ్మవద్దు: టీటీడీ విజ్ఞప్తి

TTD Appeal Pilgrims: తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ యంత్రాంగం కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది. వయోవృద్ధులకు సంబంధించిన దర్శనంపై పుకార్లను నమ్మవద్దని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రధానంగా దీనికి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుదోవ పట్టించే వార్తలు వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ యంత్రాంగం వివరణ ఇచ్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది. దీనికి ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి శ్రీవారి భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తూ ఉంటారు. నిత్యం వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ కాంప్లెక్స్ లలో రద్దీగా వేచి ఉంటారు. స్వామివారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
తిరుమలలో భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా టోకెన్లు మూడు నెలలకు ముందుగానే విడుదల చేస్తారు. ప్రధానంగా రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం తో పాటు వయో వృద్ధుల కోసం మూడు నెలలకు ముందుగానే విడుదల చేస్తారు. ప్రతి నెల ఈ కోట విడుదల అవుతుంది.
వయోవృద్ధులకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుదోవ పట్టించే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యంత్రాంగం కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. వాస్తవంగా ప్రతిరోజు వెయ్యి మంది వయో వృద్ధులకు దివ్యాంగుల కోసం టీటీడీ మూడు నెలలు ముందుగానే ఆన్లైన్ కోటాను విడుదల చేస్తుంది అని తెలిపింది.
దీంతోపాటు వారికి రూ.50 లడ్డు ఉచితంగా అందించి తిరుమల నంబి ఆలయానికి అనుకొని ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్ /దివ్యాంగులకు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న తప్పుదోవ పట్టించే వార్తలు మాత్రం నమ్మకూడదని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.
తిరుమలలో భారీ వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. రెండు రోజులుగా కుండపోత వర్షాలు ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నాయి. లడ్డు కేంద్రాల్లోకి వెళ్లడానికి కూడా భక్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో వర్షం దర్శనం తర్వాత గదులకు వెళ్లేందుకు కూడా భక్తులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి.