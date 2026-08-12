Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /TTD Alert Today: తిరుమల వెళ్లే వారికి బిగ్ అలర్ట్..ఆ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత..

TTD Alert Today: తిరుమల వెళ్లే వారికి బిగ్ అలర్ట్..ఆ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత..

Written ByVishnupriya
Published: Aug 12, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:56 PM IST

TTD Alert Today: తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలక సమాచారం ఇచ్చింది. రేపు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఇవాళ జారీ చేయాల్సిన SSD టోకెన్లను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. దీంతో తిరుపతిలో SSD టోకెన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి.

Tirumala Darshan Tickets1/5

తిరుమల SSD టోకెన్లు

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం, శ్రీనివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ వంటి కేంద్రాల్లో SSD టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. అయితే ప్రత్యేక కారణాల వల్ల రేపటి దర్శనానికి సంబంధించిన టోకెన్లను ఇవాళ ఇవ్వడం లేదని TTD వెల్లడించింది. టోకెన్ల కోసం తిరుపతిలోనే వేచి ఉండకుండా భక్తులు నేరుగా తిరుమలకు వెళ్లి దర్శనానికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని TTD సూచించింది. భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ మార్పును ముందుగానే తెలుసుకోవడం ముఖ్యమని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

TTD Latest Update2/5

తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం

అయితే శుక్రవారం శ్రీవారి దర్శనానికి సంబంధించిన SSD టోకెన్లను గురువారం జారీ చేయనున్నట్లు TTD తెలిపింది. అంటే గురువారం నుంచి టోకెన్ల జారీ ప్రక్రియ తిరిగి కొనసాగనుంది. భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని దీనికి అనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. గత ఏడు బుధవారాలుగా TTD ఇదే విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందువల్ల బుధవారం దర్శనం కోసం SSD టోకెన్ తీసుకోవాలని భావించే భక్తులు ముందుగానే TTD నుంచి అందే సమాచారాన్ని గమనించడం మంచిది.  

Tirupati Darshan3/5

తిరుపతి దర్శనం

మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ నెల 23 నుంచి 25వ తేదీ వరకు పవిత్రోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. పవిత్రోత్సవాల సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

Tirumala Darshan4/5

TTD తాజా వార్తలు

ఈ నేపథ్యంలో దర్శనం, టోకెన్లు, వసతి, ప్రత్యేక సేవలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని భక్తులు TTD అధికారిక ప్రకటనల ద్వారా తెలుసుకోవడం మంచిది. టోకెన్ల విషయంలో మార్పులు ఉంటే వాటిని గమనించి ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి.  

Tirumala SSD Tokens5/5

తిరుమల దర్శనం టికెట్లు

SSD టోకెన్లు అందుబాటులో లేవని తెలియక తిరుపతికి వచ్చి ఇబ్బంది పడకుండా భక్తులు ముందుగానే ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే ప్రతి భక్తుడు TTD సూచనలను పాటిస్తూ ప్రశాంతంగా యాత్రను కొనసాగించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

TAGS:
Ttd ssd tokens
Tirumala ssd tokens
Tirumala Darshan
tirupati darshan
TTD latest update
Tirumala Darshan Tickets

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ktr: మేం టీహబ్స్ తెస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అనుముల హబ్స్ తెచ్చిండు.. కేటీఆర్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
2
3
4
5