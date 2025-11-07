English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. పాత పద్ధతిలోనే టిక్కెట్ల జారీ, గమనించి బుక్‌ చేస్కోండి..!

Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త.. పాత పద్ధతిలోనే టిక్కెట్ల జారీ, గమనించి బుక్‌ చేస్కోండి..!

TTD Changes Angapradakshinam Token Rules: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇకపై పాత పద్ధతిలోనే టికెట్లు జారీ చేయనున్నారు. ప్రధానంగా అంగప్రదక్షిణ చేసే భక్తులకు ఇది శుభవార్త. వారికి టోకెన్లు కేటాయింపు విధానంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మార్పులు చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
  • Nov 07, 2025, 07:20 AM IST
1 /5

 ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు మూడు నెలలు ముందుగానే జారీ చేస్తారు. అయితే అంగప్రదక్షిణం టోకెన్ల విషయంలో మాత్రం డిప్ విధానంలో విడుదల చేసేది. అయితే టీటీడీ ఈ టోకెన్‌ల జారీలో భారీ మార్పులు చేసింది.   

2 /5

 తిరుమల శ్రీవారి అంగప్రదక్షిణం టోకెన్ల విధానంలో మార్పులు చేసింది. ప్రస్తుతం రోజు 750 టోకెన్లను ఆన్లైన్ డీప్ విధానంలో జారీ చేస్తుండగా దాన్ని రద్దు చేసింది.. తాజాగా ఫస్ట్ కమ్‌.. ఫస్ట్ సర్స్‌ పద్ధతిలో టికెట్లు కేటాయించనుంది.   

3 /5

 అంటే ఇకపై మూడు నెలలు ముందుగానే ఆన్‌లైన్లో టికెట్లు విడుదలవుతాయి అని తెలిపింది. ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంగ ప్రదక్షిణం చేసే భక్తులకు భారీ శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు. టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఈ టోకెన్లు విడుదల అవుతాయి. దీన్ని భక్తులు గమనించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.   

4 /5

 ఇక రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మూ తిరుమల శ్రీవారిని నవంబర్ 21వ తేదీన దర్శించుకోనున్నారు. ఆమె రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారిని కూడా దర్శించుకుంటారు. రాష్ట్రపతి పర్యటన నిమిత్తం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.   

5 /5

 ఇక తిరుమల కార్తీక మాసం చివరి రోజు నవంబర్ 25న నిర్వహించారు. సారె ఊరేగింపు ట్రయల్ రన్ కూడా గురువారం విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ సారె ఊరేగింపు ఏనుగుపై నిర్వహించారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలంటే ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు ప్రతి మూడు నెలలకు ముందుగానే బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం టీటీడీ దేవస్థానం కల్పిస్తోంది.

Tirumala latest news TTD angapradakshinam tokens tirumala darshan update Tirupati temple booking Tirumala online tickets

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ రాశికి శుభవార్త, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది..