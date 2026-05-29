Tirumala Srivani tickets: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. శ్రీ వాణి దర్శన టికెట్ల జారీలో కీలక మార్పులు..

Written ByInamdar Paresh
Published: May 29, 2026, 04:30 PM IST|Updated: May 29, 2026, 04:35 PM IST

Ttd big advices to pilgrims in srivani tickets: తిరుమలలో భక్తులు రద్దీ ఇంకా కొనసాగుతుంది. రెండు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లు కూడా నిండిపోయాయి. మరోవైపు టీటీడీ భక్తులకు తొందరగా శ్రీవారి దర్శనం అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కేటాయింపుల్లో కూడా పలు మార్పులు చేసింది.
 

తిరుమల లేటెస్ట్ న్యూస్:

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. టొకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు 24 నుంచి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. అంతే కాకుండా తిరుమలలో సమ్మర్ సెలవులు ముగింపువేళ అనూహ్యంగా రద్దీ పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ సైతం అనేక కొత్త మార్గాలను అన్వేషించి మరీ సామాన్య భక్తులకు తొలి ప్రాధాన్యత కల్గించేలా దర్శనాలు కల్గేలా చర్యలు తీసుకుంటుంది.   

తిరుమల శ్రీవాణి టిెకెట్లు:

 మరోవైపు తిరుమలలో శ్రీవాణి ట్రస్ట్  ద్వారా ప్రతిరోజు 1500 టికెట్లను కేటాయిస్తారు.  ఈ టికెట్ల జారీలో టీటీడీ పలుమార్పులు చేసింది. భక్తుల సౌకర్యార్థం శ్రీవాణి ట్రస్ట్‌కు సంబంధించిన దర్శన టికెట్ల కేటాయింపులో పలు మార్పులు చేసినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.  

టీటీడీ పాలక మండలి:

రోజుకు 1500 శ్రీవాణి టికెట్లను టీటీడీ ఆన్ లైన్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. దీనిలో 500 దర్శన టికెట్లను మూడు నెలల ముందుగా ఆన్ లైన్ లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కింద ఎవరైన భక్తులు బుక్ చేసుకొవచ్చు.   మరో 200 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లను తిరుపతి విమానాశ్రయంలో కరెంట్ బుకింగ్ కింద జారీ చేయడం చేస్తున్నారు.

తిరుపతి:

ప్రస్తుతం రోజువారీ కరెంట్ బుకింగ్ కోటాలో అందుబాటులో ఉన్న 800 శ్రీ‌వాణి దర్శన టికెట్లలో ఇప్పటికే రూ.10 వేలు విరాళం చెల్లించి దర్శన టికెట్ కోసం వేచి ఉన్న దాతలకు ప్రతిరోజూ 300 టికెట్లు ప్రత్యేకంగా కేటాయించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది.  

తిరుమల శ్రీవాణి టిెకెట్లు:

ఈ ఫెసిలిటీ 2025 మే 1 నుండి విరాళం చెల్లించిన అర్హులైన దాతలకు వర్తించనుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఈ టికెట్లు ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటలకు విడుదల చేస్తారు. మధ్యాహ్నం 1 గంటలోపు బుక్ చేసుకున్న భక్తులకు అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు దర్శనం కల్పించబడుతుందని టీటీడీ పేర్కొంది.   

తిరుమల:

ఈ విధానం జూన్ 10వ తేది నుంచి అమలులోకి రానుంది. ఈ కోటాలో బుకింగ్ కానీ టికెట్లను తిరిగి కరెంట్ బుకింగ్ కోటాలో కలపబడతాయి. ఈ విధానం 2027 మార్చి 31 వరకు అమల్లో ఉంటుందని టీటీడీ ఒక ప్రకనటలో వెల్లడించింది.

