Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబర్ 17 నుంచి సుప్రభాత సేవలు రద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Ttd key alerts on Dhanurmasam utsavalu: తిరుమలలో డిసెంబర్ 17 నుంచి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై ఉత్సవాలను నిర్వహస్తారు. ఈ విషయాలను గమనించాలని టీటీడీ కీలక సూచనలు చేసింది.
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భారీగా భక్తులు రద్దీ కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా 14 కంపార్ట్ మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనాల కోసం వేచి ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో టోకెన్లు లేని భక్తులు 8 నుంచి 12 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. మరోవైపు క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది.
తిరుమలలో ధనుర్మాసం ఉత్సవాలను.. డిసెంబరు 16 నుండి జనవరి 14వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తారు. ఈరోజుల్లో ఉదయం పూట అంటే.. డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి సుప్రభాతం స్థానంలో తిరుప్పావై ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు. తిరుమల శ్రీవారి ఉత్సవాల్లో ధనుర్మాసం ఉత్సవాలను అత్యంత ముఖ్యమైనవిగా భావిస్తారు. డిసెంబర్ 16వ తేదీన మధ్యాహ్నం 1.23 గంటలకు ధనుర్మాస ఘడియలు ప్రారంభం కానున్నట్లు టీటీడీ పండితులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబరు 17వ తేదీ నుండి స్వామివారికి నిర్వహించే సుప్రభాత సేవ స్థానంలో తిరుప్పావై నివేదిస్తారు. ఆ తర్వాత జనవరి 14న ధనుర్మాస ఘడియలు ముగియనున్నాయి.
తిరుమలలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా శ్రీవారికి విశేష కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తారు. బిల్వ పత్రాలతో సహస్ర నామార్చన చేస్తారు. అంతేకాకుండా.. శ్రీవిల్లి పుత్తూరు చిలుకలను ప్రతి రోజూ స్వామివారికి అలంకరిస్తారు. ధనుర్మాసం సందర్భంగా శ్రీవారికి విశేష నైవేద్యాలుగా దోశ, బెల్లం దోశ, సుండలు, సీరా, పొంగల్ వంటి ప్రసాదాలను నివేదిస్తారు.
పురాణాల ప్రకారం ధనుర్మాసంలో దేవతలు సూర్యోదయానికి ఒకటిన్నర గంట ముందుగా నిద్రలేచి బ్రహ్మ ముహూర్తంలో శ్రీమహావిష్ణువును ప్రత్యేకంగా దర్శించుకుంటారని చెబుతారు.. కావున ఈ మాసానికి సౌరమానంలో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. అంతే కాకుండా.. 12 మంది ఆళ్వార్లలో శ్రీ ఆండాళ్(గోదాదేవి) ఒకరు. ఈమెను నాచియార్ అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామివారిని స్తుతిస్తూ శ్రీ ఆండాళ్ రచించిన 30 పాశురాలను కలిపి తిరుప్పావై అంటారు.
ఆళ్వార్ దివ్యప్రబంధంలో తిరుప్పావై ఒక భాగం. తమిళ సాహిత్యంలో దీనికి విశేష ప్రాచుర్యం ఉంది. శ్రీవారి ఆలయంలో నెల రోజులపాటు జరిగే తిరుప్పావై పారాయణంలో రోజుకు ఒకటి వంతున అర్చకులు నివేదిస్తారు. ఈ సందర్భంలో సాధారణంగా భోగశ్రీనివాసమూర్తికి బదులుగా శ్రీకృష్ణస్వామివారికి ఏకాంతసేవ చేస్తారు. ఈ తిరుప్పావై పఠనం పూర్తిగా ఏకాంతంగా జరుగుతుంది.