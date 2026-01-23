English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ratha Saptami In Tirumala: రథసప్తమి రోజు మినీ బ్రహ్మోత్సవం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు..

Ratha Saptami In Tirumala: రథసప్తమి రోజు మినీ బ్రహ్మోత్సవం.. భక్తులకు టీటీడీ కీలక సూచనలు..

Ttd big alert to devotees on ratha saptami: రథ సప్తమి రోజు శ్రీవారు ఒకే రోజున సప్త వాహనాలపై మాడ వీధుల్లో విహరిస్తు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నారు . ఈ వేడుకను చూసేందుకు చాలా మంది ఇప్పటికే తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు. 


 
కలియుగ దైవం, భక్తులు కొంగు బంగారం తిరుమలలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన మినీ బ్రహ్మోత్సవంశోభ కన్పిస్తుంది.  శ్రీవారి దర్శనాలకు దాదాపు 16 నుంచి 18 గంటల సమయం పడుతుంది. అదే విధంగా దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు స్వామి వారి దర్శనాలకు వస్తున్నారు. టీటీడీ కూడా వసంత పంచమి నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.

 ఇప్పటికే రథ సప్తమి నేపథ్యంలో మూడు రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవల్ని రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. సామాన్య భక్తులకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా తిరుమలలో ఆర్జీత సేవల దర్శనాలతో పాటు, ఇతర దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ప్రొటొకాల్ వీఐపీలకు దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నారు.

శ్రీవారి దర్శనాల కోసం వచ్చే భక్తులకు  14 రకాల అన్నప్రసాదాలు భక్తులకు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. 85 కౌంటర్ల ద్వారా గ్యాలరీల్లోని భక్తులకు ఉదయం నుంచి రాత్రివరకు అన్నప్రసాదాలు సరఫరా చేయనున్నారు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు టొకెన్లు, వసతి విషయంలో ఇతరులను నమ్మోద్దని టీటీడీ వెల్లడించింది. మొత్తంగా భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేసింది.

తిరుమలలో స్వామి వారు ఒకే రోజు సప్త వాహనాలపై శ్రీవారు విహరిస్తు భక్తులకు కనువిందు చేయనున్నారు. జనవరీ 25వ తేదీన ఉదయం 5:30 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహన సేవ ఆ తర్వాత..చిన్నశేష, గరుడ, హనుమంత వాహన సేవలు ఉంటాయి. మరల మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల మధ్య చక్రస్నానం, అనంతరం కల్పవృక్ష, సర్వభూపాల, చంద్రప్రభ సేవలను నిర్వహిస్తారు. మరల రాత్రి 9 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహన సేవతో  స్వామి వారి ఉత్సవాలు ముగుస్తాయని టీటీడీ తెలిపింది.  

ఇక మూడు రోజుల పాటు ఆర్జీత సేవలు అంటే..కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్రదీపాలంకరణ, అష్టాదళ పాదపద్మాసేవ రాధన, చట్టి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐలు, సీనియర్ సిటిజన్లు , దివ్యాంగులకు టీటీడీ దర్శనాలను రద్దు చేసింది.    

  తిరుమలలో ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్లు 24 నుంచి 26 వరకు జారీ చేయడం లేదని టీటీడీ ఇప్పటికే ప్రకటన చేసింది. రూ 300 ల టొకెన్లు ముందుగా బుక్ చేసుకున్న వారికి యథా ప్రకారం దర్శనాలు కల్పించనున్నారు. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, పెద్దవయసు వారు తిరుమలలో రద్దీ పెరిగిన నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలతో స్వామి వారి దర్శనాలకు రావాలని టీటీడీ కీలక సూచనల్ని చేసింది.

