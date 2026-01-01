English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vaikunta Dwara Darshan: తిరుమలలో ప్రారంభమైన ఉచిత వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్..

Ttd key alert on vaikuta dwara darshan:  తిరుమలలో మరోసారి భారీగా రద్దీ పెరిగిపోయింది. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు లక్కీ డీప్ లు లేని  భక్తులందరికి ఉచిత దర్శనాలను టీటీడీ కల్పించనుంది. దీంతో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తిరుమలకు తరలి వెళ్తున్నారు.
తిరుమల ప్రస్తుతం ఇలలోని వైకుంఠంలా మారింది. గత రెండు, మూడు రోజుల నుంచి ఇసుకేస్తే  రాలనంతగా భక్తులు తిరుమలకు చేరుకున్నారు. తిరుమలలో ప్రతి ఒక్క లాడ్జీ,  సదుపాయాలు, అన్ని వసతులు కూడా ఫుల్గా మారిపోయాయి.  

దీంతో భక్తులు స్వామి వారి దర్శన భాగ్యం కోసం ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ తమ వంతు కొసం ఎదురు చేస్తున్నారు. మరోవైపు టీటీడీ ముందుగా ప్రకటించినట్లు వైకుంఠ ఉత్తర ద్వారదర్శనంను డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు అమలు చేస్తుంది.  

డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 1 వరకు లక్కీడీప్ లో వచ్చిన భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కల్పించింది. ఆ తర్వాత మరల జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు సర్వదర్శనంతో భక్తులకు తిరుమలకు అనుమతించింది.ఈ క్రమంలో తిరుమలలోస్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు తండోపతండాలుగా భక్తులు తరలి వెళ్తున్నారు. 

అయితే.. తిరుమలలో జనవరి 7 వరకు ఎస్ ఎస్ డీ టొకెన్ల జారీని నిలిపివేశారు. ఈరోజు రాత్రి నుంచి సర్వదర్శనంతోనే భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యంకల్పిస్తారు. అదేవిధంగా ముందుగా బుక్ చేసుకున్న రూ. 300 టోకెన్ లు కల్గిన భక్తులకు కూడా దర్శనాలు కల్పిస్తారు.  

ప్రస్తుతం తిరుమలలలో ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులతో కొండంతో నిండిపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు చలితో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని టీటీడీ సూచించింది.  తిరుమలలో ఉచిత దర్శనాలను ప్రారంభించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఆక్టోపస్ సర్కిల్ నుంచి  సర్వదర్శనం కోసం క్యూలైన్ లను ప్రారంభించారు.   అదేవిధంగా స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తామని, ఎవరైన టోకెన్లు ఉన్నాయని దళారులు డబ్బుల్ని డిమాండ్ చేస్తే వారిని నమ్మవద్దని టీటీడీ కోరింది.

అదేవిధంగా టీటీడీ ఉద్యోగులమని చెప్పి ఎవరైన దర్శనం కల్పిస్తామంటూ వారి మాటలు నమ్మి మోసపొవద్దని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. పూర్తిగా పారదర్శకంగా సామాన్య భక్తులే ప్రయారిటీగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. 

