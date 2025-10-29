TTD: శ్రీవారి భక్తులకు, ఉద్యోగులకు టీటీడీ భారీ శుభవార్త.. పాలక మండలి కీలక నిర్ణయాలు..!

TTD Trust Board Decisions: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలక నిర్ణయాలు పాలకమండలి తీసుకుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకుంది. బ్రహ్మోత్సవ బహుమానం తమ ఉద్యోగులకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. మంగళవారం జరిగిన కీలక సమావేశంలో ఈ మేరకు టీటీడీ ధర్మకర్త మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలకమండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పనిచేసే ఉద్యోగులకు టీటీడీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం శ్రీవారి ఆలయంలో కల్పించనున్న నేపథ్యంలో టీటీడీ చైర్మన్ నాయుడు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రధానంగా బ్రహ్మోత్సవ బహుమానం టీటీడీ ఉద్యోగులకు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో పనిచేసిన పర్మినెంట్ ఉద్యోగులకు రూ.15,400, కాంట్రాక్టు /అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు రూ.7,535 చొప్పున బ్రహ్మోత్సవ బహుమానం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. తిరుమల తిరుపతి సిబ్బందికి అదనంగా 10% కూడా లాభం చేకూరనుంది.
ఇక గోషాల నిర్వహించే నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటు నివేదిక ఆధారంగా ఈ సంస్కరణను చేయనున్నారు. కొనుగోలు విభాగంలో అవకతవకలపై కూడా ఏసీబీతో విచారణ చేపట్టనుంది. కాణిపాకం ఆలయం వద్ద రూ.25 కోట్లతో యాత్రికుల వసతి సముదాయం, వివాహ భవనాల నిర్మాణాన్ని కూడా ఆమోదం చేసినట్లు ప్రకటించారు.
ఇక కరీంనగర్ శ్రీ పద్మావతి ఆండాళ్ సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆలయ ప్రాకారం, రాజగోపురం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కూడా రూ.20 కోట్ల నిధులతో పాటు అదనంగా మరో 10 కోట్లు కూడా దాతల ద్వారా సేకరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతే కాదు వేద విశ్వావిద్యాలయం బీసీ ఆచార్య రాణి సదాశివ మూర్తిని కూడా తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయం వద్ద భక్తులకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు ప్రధానంగా రూ.2.96 కోట్లతో ఆధునిక వసులతో కూడిన భవనాన్ని నిర్మాణం నిర్మించేందుకు కూడా ఆమోదం తెలిపారు.
ఆ భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. శ్రీవారి ఆలయంలో రేపు పుష్ప యాగం ఉత్సవం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు రాత్రి 8 నుంచి 9 గంటల వరకు పుష్ప యాగానికి అర్చకులకు అంకురార్పణ చేయనున్నారు
ఇక ఈరోజు సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలు రద్దు చేయనున్నట్లు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. ఇక రేపు తిరుపావడ సేవ, ఉంజాల్ సేవా, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవ సేవలు, కళ్యాణోత్సవం సేవలు కూడా ఉండవని పేర్కొంది.