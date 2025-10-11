English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TTD: శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ భారీ శుభవార్త.. ఇక గదులకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు..!

TTD: శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ భారీ శుభవార్త.. ఇక గదులకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు..!

Tirumala New PAC5 Accommodation: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ భారీ శుభవార్త తెలిపింది. అతిపెద్ద వసతి సదుపాయం ప్రారంభించింది. నూతనంగా నిర్మించిన ఈ PAC-5 వెంకటాద్రి నిలయం కాంప్లెక్స్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామని ప్రకటించింది. దీంతో భక్తులకు భారీ శుభవార్త అని చెప్పవచ్చు. ఇకపై గదులకు ఇబ్బంది లేకుండా వసతి విషయంలో మెరుగు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి గదుల విషయంలో కాస్త ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. తిరుమలలో గదులు అందుబాటులో లేనప్పుడు లాకర్ ఫెసిలిటీ ఉపయోగిస్తారు.  

 అయితే ఇది దీంతోపాటు తిరుమలలో కొన్ని వసతి సముదాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. నూతనంగా PAC 5 (వెంకటాద్రి నిలయం కాంప్లెక్స్ ) కూడా అందుబాటులోకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తీసుకువచ్చిందని ప్రకటించింది. దీంతో ఇది తిరుమలలో అతి పెద్ద సముదాయం అని.. 2500 మంది భక్తులు ఉండొచ్చు అని పేర్కొంది.   

 ఈ వసతి సదుపాయాన్ని రూ.102 కోట్లతో నిర్మించిన ఐదంతస్తుల భవనంలో డైనింగ్ హాల్స్ తో పాటు లాకర్స్, రెస్ట్ ఏరియా ఉంటాయని వివరించింది. ఈ భవనం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ కు అతి సమీపంలో ఉంటుందని కూడా తెలిసింది. దీంతో ఇది తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అతి పెద్ద గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు.  

ఇక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం 2026 కు సంబంధించిన క్యాలెండర్లు, డైరీలు కూడా అందుబాటులో తీసుకువచ్చింది. 12 పేజీలు, 6 పేజీలు, టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్లు, చిన్న డైరీలు, పద్మావతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఫోటోలు ఉన్న పెద్ద క్యాలెండర్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రధానంగా టీటీడీ పరిపాలన భవనం వద్ద విక్రయిస్తున్నారు. 

 కేవలం తిరుమలలో మాత్రమే కాకుండా హైదరాబాద్ విశాఖపట్నం విజయవాడ చెన్నై జూబ్లీహిల్స్ ఎస్ వి ఆలయం బెంగళూరు ముంబై వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా ఈ డైరీలు క్యాలెండర్లు అందుబాటులో ఉంచింది టిటిడి వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు

