English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఊహించని ఝలక్.!. ఆ విన్నపాన్ని తిరస్కరించిన టీటీడీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఊహించని ఝలక్.!. ఆ విన్నపాన్ని తిరస్కరించిన టీటీడీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Ttd rejects pawan kalyan land allocation request:  తిరుమల కొండపై ఎక్కువగా స్థలం లేదని టీటీడీ పాలక మండలి తెలిపింది. అదే విధంగా కావాలంటే టీటీడీ  ఇప్పటికే ఉన్న భవనాల్లో కార్యకాలాపాలకు చేసుకొవచ్చని అధికారులకు తెలిపింది. దీంతో వైకుంఠ దర్శనాలు వేళ ఈ అంశం వార్తలలో నిలిచింది.
1 /7

తిరుమలలో ప్రస్తుతం వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర దర్శనాల నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసిన భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు భక్తులకు టీటీడీ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను కల్పించనుంది. 

2 /7

ముఖ్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు సామాన్య భక్తులే తొలి ప్రాధాన్యతగా టీటీడీ దర్శన భాగ్యం అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. తొలి మూడు రోజులు కేవలం లక్కీ డీప్ లో వచ్చినవారికి మాత్రమేశ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తారు. ఆ తర్వాత మిగత భక్తులకు అందరికి దర్శన భాగ్యంను టీటీడీ కల్పిస్తుంది.  

3 /7

 అయితే.. తిరుమలలో ఇటీవల తమ శాఖలకు చెందిన అధికారిక కార్యక్రమాల కోసం రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించాలని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌లు టీటీడీకి లేఖలను రాశారు. అయితే.. ఈ విన్నపంపై టీటీడీ ఇటీవల పాలకమండలి సమావేశంలో చర్చించింది.  

4 /7

తిరుమల కొండపై కొత్త నిర్మాణాలపై నిషేధం, భూమి కొరత, హైకోర్టు ఆంక్షల నేపథ్యంలో  డిప్యూటీ సీఎం రిక్వెస్ట్ ను టీటీడీ రిజెక్ట్ చేసింది. దానికి బదులుగా కావాలిస్తే..  ఇప్పటికే ఉన్న అతిథిగృహాల్లో భవనాలను కేటాయించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది.

5 /7

మరోవైపు తిరుమలలో రాజకీయ నాయకులు, పార్టీల జోక్యం ఎక్కువగా అయ్యిందని పలు ఆరోపణలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈక్రమంలో తిరుమల పవిత్రతను కాపాడే విషయాల్లో రాజీపడబోమని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. దీనిలో  భాగంగానే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం రిక్వెస్ట్ ను సైతం టీటీడీ పక్కన పెట్టడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

6 /7

పంచాయతీరాజ్, రెవెన్యూ శాఖలకు సంబంధించి తిరుమలలో కొత్త గెస్ట్‌హౌస్‌ల నిర్మాణానికి గాను భూమి కేటాయించాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి అనగాని సత్య ప్రసాద్‌లు టీటీడీని కోరగా.. దీన్ని టీటీడీ సున్నితంగా తిరస్కరించింది.

7 /7

ఈ రెండు అభ్యర్థనలను టీటీడీ పాలకమండలి డిసెంబర్ 16న జరిగిన సమావేశంలో చర్చించింది. కొన్నేళ్లుగా కొండ మీద కొత్త నిర్మాణాలపై నిషేధం ఉందని,అదే విధంగా హైకోర్టు కూడా ఈ విషయంలో కొన్ని పరిమితులు విధించిందని టీటీడీ గుర్తు చేసింది. శిథిలావస్థకు చేరిన గెస్ట్‌హౌస్‌లు, కాటేజీలను మాత్రమే పునర్నిర్మించడానికి టీటీడీకి అనుమతి ఉంది. ఈ కారణాల వల్లే డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రుల అభ్యర్థనలను తిరస్కరించాల్సి వచ్చిందని టీటీడీ ఒక ప్రకనటలో వెల్లడించింది.

tirumala pawan kalyan TTD News Vaikunta dwara darshan ttd pilgrims Tirumala Darshan Deputy CM Pawan Kalyan Vaikunta ekadashi Vaikunta Uttara Dwara darshan CM chandrababu naidu brs naidu

Next Gallery

Murari Movie: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్.. మురారి మూవీ రీరిలీజ్‌లో సర్‌ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్..!