  • Tirumala: తిరుమలకు టూవీలర్, కార్లలో వెళ్తున్నారా..?.. టీటీడీ కీలక హెచ్చరిక.. ఏమిటో తెలుసా..?

Ttd key advices to Tirumala pilgrims: ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా అడవిలోని జంతువులు తరచుగా రాత్రిపూట రోడ్లమీదకు వస్తున్నాయి. దీంతో టీటీడీ మరోసారి భక్తులకు కీలక సూచనలు చేసింది.
 
తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలు ముగిసిన కూడా ఏ మాత్రం రద్దీ తగ్గలేదు. మరోవైపు రథసప్తమి నేపథ్యంలో అధికారులు ఇప్పటి నుంచి ఏర్పట్లలో నిమగ్నమయ్యారు. రథసప్తమిని మిని బ్రహ్మోత్సవంగా కూడా పిలుస్తారు.

శ్రీవారి రథసప్తమిరోజున ఒకేరోజులో అన్నిరకాల వాహనాల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ రథసప్తమి నేపథ్యంలో వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంది. ఇటీవల క్రూర జంతువుల అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో, ఘాట్ రోడ్ మార్గంలో కూడా బైటకు వస్తున్నాయి.

దీంతో అధికారులు అన్నిరకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎక్కడికక్కడ భక్తులను అలర్ట్ చేస్తు, ప్రత్యేకంగా టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందితో నిఘాను పెంచారు. ఈ క్రమంలో ఘాట్ రోడ్డు మార్గంలో తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.  

తిరుమలలో ఘాట్ మార్గంలో ఫోర్ వీలర్  వాహనదారులు ఉదయం 3 నుంచి అర్ధరాత్రి 12 వరకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు. అదే విధంగా ద్విచక్ర వాహనాలకు ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 9 వరకు మాత్రమే అనుమతి  ఉంటుంది.

ఇక  ఘాట్ రోడ్లో ఇష్టమున్నట్లు వేగంగా వెళ్లకుండా 'టైమ్ లాక్' విధానం అమలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.. భక్తుల భద్రతతో పాటు మరోవైపు వన్యప్రాణుల సంరక్షణను దృష్టిలో పెట్టుకుని మరోసారి వీటి గురించి భక్తులను అలర్ట్ చేసింది.  

అదే విధంగా ఘాట్ రోడ్డులో ఇటీవల వన్యప్రాణుల సంచారం ఎక్కువగా అయినందును ఫోటోలు దిగడం, సెల్ఫీల పేరుతో అడవుల్లో ఉండటంపై టీటీడీ హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది. అదే విధంగా తిరుమలపైన ప్లాస్టిక్ వాడకం నిషేధించిన విషయం తెలిసిందే. ఎలాంటి నిషేధిత వస్తువులు, సామాగ్రిని కొండపైకి తీసుకెళ్లకూడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.  

tirumala TTD News Tirumala temple Tirumala Ghat road Tirupati news Tirumala latest news Tirumala Darshan Sankranti festival 2026 Pongal 2026 Tirumala ghat roads

