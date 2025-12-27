Ttd key alerts on vaikunta dwara darshan: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 28 నుండి జనవరి 7వ తేది వరకు తిరుపతిలోని భూదేవీ కాంప్లెక్స్ లో ఇచ్చే SSD టోకెన్ల జారీనిపూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తులు రద్దీ భారీగా కొనసాగుతుంది. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను భక్తులకు టీటీడీ కల్పించనుంది. సామాన్య భక్తులే ప్రయారిటీగా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. ఇదిలా ఉండగా.. వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకున్నట్లు టీటీడీ పాలక మండలి ప్రకటించింది.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేది వరకు నిర్వహించనున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు విచ్చేసే భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో శ్రీ సి.హెచ్.వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. శనివారం ఉదయం ఆయన తిరుమలలోని శిలా తోరణం వద్ద నుండి దర్శన క్యూలైన్లలను అధికారులతో కలిసి తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. క్యూలైన్లలో ఏర్పాటు చేసిన తాగునీటి కుళాయిలు, అన్న ప్రసాదం పంపిణీ, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలను పరిశీలించి భక్తులతో మాట్లాడి వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అదనపు ఈవో మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు పురస్కరించుకుని చాలా వరకు ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేశామని చెప్పారు.
భక్తుల కొరకు మొబైల్ వాటర్ డ్రమ్స్, మొబైల్ ఫుడ్ వ్యాన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు భక్తుల కోసం టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచిన సదుపాయాలను వినియోగించుకునేందుకు వివిధ భాషల్లో సూచిక బోర్డులను కూడా క్యూలైన్లలో, ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేశామన్నారు. భక్తులందరూ టీటీడీ క్యూలైన్లలో కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను వినియోగించుకుని సంయమనంతో స్వామివారిని దర్శంచుకోవాలని తెలియజేశారు.
అదే విధంగా తిరుమలలో భారీగా పెరిగిపోయిన భక్తుల నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 28 నుండి జనవరి 7వ తేది వరకు భూదేవీ కాంప్లేక్స్ వద్ద SSD టోకెన్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను పురస్కరించుకుని విచ్చేసే భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
అదే విధంగా.. వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు మార్గదర్శకాలు కూడాజారీ చేసింది. 30.12.2025 నుంచి 08.01.2026 వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉండనున్నాయి. తొలి మూడు రోజులు అనగా, డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 01వ తేదీల్లో ఈ-డిప్ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే వైకుంఠ ద్వార దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నారు.
అదేవిధంగా.. టోకెన్ పొందిన భక్తులు తమకు కేటాయించిన తేదీలలో నిర్దేశించిన సమయానికి (Time Slot) మాత్రమే తిరుమలలోని దర్శన ప్రవేశ మార్గాలకు చేరుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు. టీటీడీ ప్రజా సంబంధాల విభాగం, SVBC, సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అందించే భక్తుల రద్దీ సమాచారం ఆధారంగా టోకన్లు లేని భక్తులు జనవరి 02వ తేదీ నండి 08వ తేదీ వరకు సర్వ దర్శనం క్యూ లైన్ ద్వారా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం పొందడానికి తమ ప్రణాళికను రూపొందించుకోవలసినదిగా టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.