/Tirumala: తిరుమల భక్తులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. ఇక ఆ సమస్యలు తీరినట్లే.. టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.!..

TTd good news to pilgrims on parking issue: ముఖ్యంగా ప్రతి రోజు తిరుమలకు సొంత వాహనాలపై వస్తున్న వారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఇక పండగ రోజులు, బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఈ సంఖ్య మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో టీటీడీ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
తిరుమల శ్రీ వారి దర్శనానికి దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు తరలి వస్తారు. చాలా మంది వెంకటేశ్వర స్వామిని పిలిస్తే పలికేదైవంగా భావిస్తారు. అందుకే ఎంత మంది జనాలు ఉన్నా, ఎంత పొడవు క్యూలైన్ లు ఉన్న వాటిని లెక్కచేయకుండా స్వామి వారిని చూడాలని సంకల్పంతో తిరుమల కొండకు చేరుకుంటారు. తిరుమలకు వస్తున్న వారి సంఖ్య ఇటీవల క్రమంగా పెరుగుతుంది. దీనికి తగ్గట్టుగా టీటీడీ బోర్డ్ సైతం అనేక ఏర్పాట్లు చేస్తుంది.
ముఖ్యంగా క్యూలైన్ లలో ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటుంది. వసతి సదుపాయాల్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు పెంచుతూ పలు నిర్ణయాలుతీసుకుంది. ఇక తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ప్రధానంగా ఎదుర్కొనే సమస్య పార్కింగ్ . తిరుమల కొండ మీద దాదాపు 7 వేల వాహనాల పార్కింగ్ కోసం వివిధ ప్రదేశాల్లో సదుపాయాలు ఉన్నాయి. కానీ తిరమలకు రోజుకు12 వేల వరకు టూవీలర్ లు, కార్లు, జీబ్ లు, బస్సులు చేరుకుంటున్నాయి.
దీంతో భక్తులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుమల కొండపైన తమ వాహనాల్ని పార్కింగ్ చేస్తున్నారు. దీంతో భక్తుల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురౌతున్నాయి. ఇక పండగలు, బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల పార్కింగ్ బాధలు వర్ణానాతీతంఅని చెప్పుకొవచ్చు
సీఆర్వో ఆఫీసు, ప్రధాన కల్యాణకట్ట, ఎస్వీ మ్యూజియం, తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రం, ఎంబీసీ, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1,అడిషనల్ ఈవో కార్యాలయం, దగ్గర పార్కింగ్ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో భక్తుల ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా టీటీడీ బోర్డు మరో ముందడుగు వేసింది. దీనిలో భాగంగా తిరుమలలో రెండు మల్టీలెవెల్ పార్కింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ ప్లాన్ చేసింది.
ముఖ్యంగా ముళ్లగుంతలో ఈ మల్టీలెవల్ పార్కింగ్ చేస్తే ఏవిధంగా ఉంటుందని టీటీడీ సిబ్బందితో కలిసి చర్చలు జరుపుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతం ప్రవేశం, నిశ్రమణ సులభంగా ఉంటుందని టీటీడీ భావిస్తుంది. దీనిలో దాదాపు మూడు వేల వాహనాల వరకు పార్కింగ్ చేయోచ్చని సమాచారం. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే భక్తులుట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టినట్లే అని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో దీనిపై టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.
తిరుమలలోని రింగురోడ్డులో బాలాజీనగర్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ బస్స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తిరుమలలో ప్రస్తుతం 13 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులో ఉండగా.. రోజుకు 325 ట్రిప్పులు నడుస్తున్నాయి. త్వరలో మరో నాలుగు బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. అంతే కాకుండా.. తిరుమల కొండపైన ధర్మరథం బస్సులను 25కు పెంచేందుకు టీటీడీ బోర్డ్ ప్లాన్ చేస్తోంది.