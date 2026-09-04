/బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆ చౌల్ట్రీల్లో 60 శాతం వసతి గదుల కేటాయింపు వారికే.. టీటీడీ

తిరుమలలో సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సిహెచ్ శ్రీ గురువారం సాయంత్రం సమీక్ష నిర్వహించారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా వైద్య సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండేలా అశ్విని ఆసుపత్రి, అపోలో కార్డియాక్ సెంటర్లు 24 గంటలూ పనిచేస్తాయని తెలిపారు. దీని కోసం మొత్తం 11 మంది డాక్టర్లు, 139 మంది పారామెడికల్ సిబ్బందితో పాటు, అదనంగా మరో 60 మంది పారామెడికల్ సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచనున్నట్లు చెప్పారు.
వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్, 1, 2, గాలిగోపురం, ఏటీసీ కళ్యాణకట్ట, పీఏసీ ప్రాంతాల్లో డిస్పెన్సరీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అలాగే 500 మెట్లు, ఏడో మైలు, శ్రీవారి మెట్టు, 1200 మెట్లు, మాతృశ్రీ తరిగొండ ఆలయం ప్రాంతాల్లో మొబైల్ క్లినిక్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
అదనపు ఈవో మాట్లాడుతూ, భక్తులకు ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా త్వరితగతిన వైద్య సేవలు అందించాలని తెలిపారు. వీధిలో కూడా అంబులెన్స్లు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
అన్నప్రసాదం, లడ్డు అమ్మకాలు, వైద్య సేవలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. అలాగే, బ్రహ్మోత్సవ విధులకు డిప్యూటేషన్పై వచ్చే సిబ్బందికి వసతి కల్పించడంలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
కర్ణాటక సత్రాల్లోని 60 శాతం గదులను బ్రహ్మోత్సవ రోజుల్లో టీటీడీ రిసెప్షన్ విభాగం తన నియంత్రణలోకి తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
డిప్యూటేషన్పై తిరుమలకు వచ్చే వారికి వసతి కల్పించేందుకు మఠాలు మరియు కర్ణాటక సత్రాలతో ముందే సంప్రదింపులు జరిపి, ఈ గదులను తమ పరిధిలోకి తెచ్చుకోవాలని చెప్పారు.