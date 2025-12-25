English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ రద్దు.. డిటెయిల్స్..

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ రద్దు.. డిటెయిల్స్..

Ttd cancels srivani offline tickets:తిరుమలలో ఒక్కసారిగా భక్తులు రద్దీ పెరిగిపోయింది. దీంతో టీటీడీ శ్రీవాణి ఆఫ్ లైన్ టికెట్ల  జారీపై కీలక నిర్ణయంతీసుకుంది. మరోవైపు సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం పడుతుందని భక్తులు చెబుతున్నారు.
1 /6

తిరుమలలో ప్రస్తుతం భారీగా భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో విపరీతంగా  తిరుమల పరిసర ప్రాంతాలు భక్తజన సంద్రంగా మారింది. సర్వదర్శనాలకు 30 గంటల సమయం పడుతుంది. మరోవైపు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ అంతా భక్తులతో నిండిపోయింది.  

2 /6

శిలాతోరణం వరకు కూడా భక్తులు క్యూలైన్ లలో వేచి చూస్తున్నారు. ఈరోజు అలిపిరి భూదేవీ కాంప్లెక్స్ వద్ద టికెట్ల జారీ సమయంలో తొపులాట సంభవించింది. అంతే కాకుండా భక్తులు కొంత మంది కిందపడ్డారు. మరోవైపు తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల వేళ టీటీడీ ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది.

3 /6

డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వరకు వైకుంఠ ద్వాద దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు. మొదటి మూడు రోజుల పాటు లక్కీ డీప్ లో వచ్చిన భక్తులకు తిరుమలలో దర్శనాలకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అదే విధంగా టొకెన్లు లేని వారికి కూడా కొండ మీద ఇతర ఆలయాలకు అనుమతిస్తారు.

4 /6

 మరోవైపు తిరుమల అంతా భక్త జనసంద్రంగా మారింది. దీంతొ టీటీడీ భారీగా పెరిగిపోయిన రద్దీ వేళ శ్రీవాణి టికెట్ల జారీపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూడు రోజుల పాటు శ్రీ‌వాణి ఆఫ్ లైన్ (Offline) టికెట్ల‌ జారీ ర‌ద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.  సామాన్య భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ ఈవిధంగా చర్యలు తీసుకుంది. 

5 /6

తిరుమ‌ల‌లో నెల‌కొన్న అనూహ్య ర‌ద్దీ కార‌ణంగా డిసెంబ‌ర్ 27, 28, 29వ‌ తేదిల‌కు (శ‌ని, ఆది, సోమ‌వారం) సంబంధించి శ్రీ‌వాణి ఆఫ్ లైన్  టికెట్ల జారీని టీటీడీ ర‌ద్దు చేసింది. ఈ నేప‌థ్యంలో తిరుమ‌ల శ్రీ‌వాణి ద‌ర్శ‌న టికెట్ల కౌంట‌ర్ లో, తిరుప‌తిలోని రేణిగుంట విమానాశ్ర‌యంలో శ్రీ‌వాణి ఆఫ్ లైన్ టికెట్లు జారీ చేయ‌బ‌డ‌ని టీటీడీ ఒక ప్రకనటలో వెల్లడించింది.

6 /6

ఈ విష‌యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ద‌ర్శ‌న ప్ర‌ణాళిక‌ల‌ను రూపొందించికోవాల‌ని ఈ సంద‌ర్భంగా భ‌క్తుల‌కు టీటీడీ విజ్ఞ‌ప్తి చేయ‌డ‌మైన‌ది.  మరోవైపు తిరుమలలో వీఐపీ భక్తులకు ప్రత్యేకంగా దర్శనాలు, సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారని కొంత మంది భక్తులు తమ నిరసనలువ్యక్తం చేస్తున్నారు.  మరోవైపు వైకుంఠ ఏకాదశి సమీపిస్తున్న కొలది తిరుమల దర్శనాలపై మాత్రం తీవ్రమైన ఉత్కంఠ నెలకొందని చెప్పుకొవచ్చు.

tirumala Vaikunta dwara darshan TTD News TTD Srivani off lineTickets Tirumala Darshan TTD Latest News ttd cancels srivani tickets Vaikunta Dwara darshanam BR Naidu TTD Key Decision Tirumala temple

Next Gallery

TGSRTC Jobs: TGSRTCలో కొలువుల జాతర.. 198 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!