Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. 3 రోజులపాటు దర్శనం టికెట్ల జారీ రద్దు.. కారణం ఏమిటంటే..?.

Ttd cancels 3 days ssd tokens due to ratha sapthami: మూడు రోజుల పాటు తిరుమల దర్శనాలను రద్దు చేయడంతో పాటు అన్నిరకాలు సేవలు కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. భక్తులు ఈ విషయాలను గమనించాలని టీటీడీ కోరింది.
తిరుమలలో గత పదిరోజులుగా జరిగిన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నేటితో ముగిశాయి. మొత్తంగా భారీగా భక్తులు శ్రీవారిని ఉత్తర ద్వారం గుండావెళ్లి దర్శించుకున్నారు. ఎక్కడ కూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది.
మరోవైపు తిరుమలలో ఈరోజు నుంచి ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్ల జారినీ మరల స్టార్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో ఇంకా భారీగా భక్తులురద్దీ కొనసాగుతుంది.అదేవిధంగా తిరుమలలో ఇకరథ సప్తమి ఉత్సవాలకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రథసప్తమి నేపథ్యంలో తిరుమలలో శ్రీవారికి ప్రత్యేకంగా ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు.ఈ క్రమంలో భక్తులుసైతం భారీగా తరలి వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ రథ సప్తమి నేపథ్యంలో జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు ఎస్ఎస్ డీ స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్ల రద్దు చేస్తు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.,
ప్రొటోకాల్ అధికారులకు మినహా ఇతర వీఐపీ బ్రేక్ అన్ని దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా..రాజకీయ నేతల సిఫారసులు కూడా స్వీకరించబడవని టీటీడీ తెలిపింది. ఈ మూడు రోజుల పాటు.. కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జీత బ్రహ్మోత్సవాలు, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలు సైతం రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
మరోవైపు ఎన్ ఆర్ ఐ వారికి కల్పించే దర్శనాలు, చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు, సీనియర్ సిటిజన్లు, వికలాంగులకు కల్పించే ప్రివిలేజ్ దర్శనాలను సైతం రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ కీలక ప్రకటన చేసింది.
వీటిని బట్టి తిరుమల భక్తులు దర్శనం ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని టీటీ కొరింది. మరోవైపు వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలను సక్సెస్ చేసినట్లు రథ సప్తమి ఉత్సవాలను కూడా విజయవంతం చేయాలని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో కోరింది. అదే విధంగా అన్నిశాఖలకు చెందినఅధికారులతో టీటీడీ సమాశం నిర్వహించింది. ఎక్కడ కూడా భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని ఆదేశించింది.
రథ సప్తమి నేపథ్యంలో వివిధ వాహనాలపై శ్రీవారు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు. వాహనసేవల వివరాలు : తెల్లవారుజామున 5.30 నుంచి 8 గంటల వరకు (సూర్యోదయం ఉదయం 6.45 గంటలకు) – సూర్యప్రభ వాహనం , ఉదయం 9 నుంచి 10 గంటల వరకు – చిన్నశేష వాహనం, ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు – గరుడ వాహనం సేవ నిర్వహించనున్నారు.
అదే విధంగా.. మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 2 గంటల వరకు – హనుమంత వాహనం, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల వరకు – చక్రస్నానం, సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల వరకు – కల్పవృక్ష వాహనం, సాయంత్రం 6 నుంచి 7 గంటల వరకు – సర్వభూపాల వాహనం, రాత్రి 8 నుంచి 9 గంటల వరకు – చంద్రప్రభ వాహనం మీద ఊరేగుతూ స్వామివారు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.