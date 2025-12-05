Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..

Ttd cancels VIP Break Darshan in December and January: చాలామంది ఇప్పటికే తిరుమలలో కొత్త ఏడాది ఎలాగైన స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొవాలని ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ తాజాగా.. వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలపై ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. తిరుమలలో డిసెంబర్ లో, జన్వరి నెలల్లో వచ్చే వీఐపీలు ఈ విషయాల్ని గుర్తుపెట్టుకొవాలని పలు సూచనలు చేసింది.
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తులు రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే డిసెంబర్ 30 నుంచి కొత్త ఏడాది జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది. అదే విధంగా గతంలో చోటు చేసుకున్న ఘటనల నేపథ్యంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ కీలక చర్యలు తీసుకుంది.
ముఖ్యంగా తిరుమలలో ప్రస్తుతం రోజుకు వెయ్యి శ్రీవాణి టికెట్లు, మద్యాహ్నం 3 గంటలకు 15 వేల చొప్పున రూ. 300ల టికెన్లను టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచనుంది.
ఈ క్రమంలో వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం నేపథ్యంలో సామాన్య భక్తులకు ప్రయారిటీ ఇచ్చే విధంగా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. అయితే.. ఈ ఏడాది డిసెంబర్, వచ్చే ఏడాది జనవరిలో కొన్ని పండగల నేపథ్యంలో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
డిసెంబరు 23వ తేదీన కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనంను నిర్వహిస్తారు.ఈ రోజున వీఐపీ దర్శనాలు రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. అదే విధంగా.. వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో డిసెంబరు 29, 30వ తేదీల నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను నిలిపివేసినట్లు ఇప్పటికే వెల్లడించింది.
ఆ తర్వాత న్యూ ఇయర్ లో.. జనవరి 25వ తేదీన రథసప్తమి పండగను పురస్కరించుకుని.. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో తిరుమలకు ప్లాన్ లు చేసుకున్న భక్తులు ఈ విషయాల్ని గమనించాలని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా.. ఈ రోజుల్లో వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సిఫార్సు లేఖల స్వీకరణ రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని భక్తులు గమనించి తమ దర్శనాలు ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో కోరింది.
వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించి మొదటి మూడు రోజులకు ఇప్పటికే ఈ-డిప్ విధానంలో టీటీడీ టొకెన్లు కేటాయించింది. ఈక్రమంలో.. మిగిలిన ఏడు రోజులకు సంబంధించిన టికెట్లను విడుదల చేస్తోంది. ముఖ్యంగా.. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.