Vaikunta dwara darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ చైర్మన్ కీలక ప్రకటన..

Ttd key announcement on vaikunta dwara darshan: డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉంటాయని, తొలి మూడు రోజుల పాటు ఆన్ లైన్ లో బుక్కింగ్ కు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తులు కలియుగంలో పిలిస్తే పలికే దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో టీటీడీ.. పది రోజుల పాటు ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నారు.
వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుుంచే టీటీడీ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టింది. సామాన్య భక్తులే ప్రయారిటీగా టీటీడీ దర్శనాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై కీలక ప్రకటన చేశారు.
తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉంటాయని బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు అదే విధంగా.. ఈ 10 రోజుల్లో 7 రోజుల పాటు టోకెన్లు లేకుండా భక్తులకు అనుమతి ఉంటుందన్నారు. కానీ కేవలం తొలి 3 రోజులు మాత్రం ఆన్ లైన్ లో నమదుకు అవకాశం కల్పించామన్నారు. ముఖ్యంగా సామాన్య భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం అయ్యేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుందని బీఆర్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 15 వేల చొప్పున ప్రత్యేక దర్శనాలు కల్పించేదుకు టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుదన్నారు. అదే విధంగా.. రోజుకు వెయ్యి మాత్రమే శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. అంతే కాకుండా, పది రోజుల పాటు ప్రత్యేక, వీఐపీ బ్రేక్, చంటి పిల్లల దర్వనాలను పూర్తిగా రద్దుచేశామన్నారు.
అంతే కాకుండా.. డిసెంబర్ 10 వతేదీన తిరుమలలో స్థానికులకు కోటా విడుదల చేస్తామని టీటీడీ చైర్మన్ తెలిపారు. తిరుపతి, తిరుమల, రేణిగుంట, చంద్రగిరి ప్రజలకు అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. స్థానికులకు రోజుకు 5 వేల టొకెన్లను అందుబాటులోకి ఉంటాయన్నారు. మరోవైపు డిసెంబర్ 5వ తేదీన ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శనం కోటా, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రూ. 300 కోటా విడుదల చేస్తామని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
మొత్తం 184 గంటల దర్శన సమయంలో 164 గంటలు సర్వదర్శనానికే కేటాయించామన్నారు. తొలిరోజు వీఐపీ బ్రేక్ను 4 గంటల 45 నిమిషాలకు, ఇతర రోజుల్లో గరిష్ఠంగా 2 గంటలకు పరిమితం చేశారు. ఈ పది రోజుల్లో సుమారు 15 లక్షల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోవచ్చని టీటీడీ భావిస్తోంది. భక్తులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://tirupatibalaji.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే టోకెన్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.