Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పు.. కొత్త టైమింగ్స్ ఏంటంటే..?

TTD Changed Ashtadala Pada Padmaradhana Timings: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్. ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించి టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి మంగళవారం శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పులు చేశారు. భక్తులు ముందుగానే మారిన టైమింగ్స్ తెలుసుకోవాలని.. టీటీడీ తెలిపింది. మరి వెంకన్న ఆలయలో మారిన సేవ టైమింగ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పులు చేశారు. ఈ సేవను 2022 వరకు ఉదయం 6 నుంచి 6.45 గంటల వరకు నిర్వహించేవారు. ఆ తర్వాత గత ప్రభుత్వం ఉదయం 9 నుంచి 9.45 గంటల వరకు నిర్వహించేలా మార్చారు. తాజాగా మళ్లీ అష్టదళ పాదపద్మారాధనను మళ్లీ పాత సమయానికే మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ప్రతి మంగళవారం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో.. స్వామివారి మూలమూర్తికి అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ నిర్వహిస్తారు. అయితే ఈ సేవ నిర్వహించే సమయాన్ని మార్చారని శ్రీవారి ఆలయ ప్రధానార్చకుడు వేణుగోపాల దీక్షితులు తెలియజేశారు.
ప్రస్తుతం అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవను ఉదయం 9 గంటల నుంచి 9.45 గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఆ సమయాన్ని ఉదయం 6 గంటల నుంచి 6.45 గంటల వరకు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇక నేటి నుంచి ఈ మార్పు అమల్లోకి వస్తుంది.
వాస్తవానికి 2022కు ముందు ఉదయం 6 గంటల నుంచి 6.45 గంటల వరకు అమలులో ఉండేది.. కానీ ఆ తర్వాత సమయాన్ని మార్చారు. తాజాగా టీటీడీ ఆగమ సలహామండలి, అధికారుల సూచనలతో పాత సమయానికే అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవను నిర్వహిస్తారు.
స్వామివారి సేవలన్నీ వేకుజాము నుంచి ఉదయం వరకు పూర్తి చేస్తే భక్తులకు సాధారణ దర్శనాలు కొనసాగించొచ్చని టీటీడీ అధికారులు భావించారు. అందుకే ఈ సమయాన్ని మారుస్తూ టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది.