Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల వేళల్లో మార్పులు చేసిన టీటీడీ

Tirumala Sarvadarshanam Token Timings: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్. శ్రీవారి సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ సమయాల్లో టీటీడీ మార్పులు చేసినట్లు ప్రకటించింది. అయితే భక్తుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. ఇకపై ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 గంటల నుంచే తిరుపతిలో సర్వదర్శనం టోకెన్లను జారీ చేయనున్నారు.
ఇకపై ప్రతిరోజూ ఉదయం 5 గంటల నుంచే తిరుపతిలో సర్వదర్శనం టోకెన్లను జారీ చేయనున్నారు. గతంలో మధ్యాహ్నం సమయంలో టోకెన్లు ఇచ్చే విధానం అమల్లో ఉండగా.. దానిని ఇప్పుడు మార్చారు.
తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం కాంప్లెక్స్, విష్ణు నివాసం, అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్లలో ఏర్పాటు చేసిన కౌంటర్ల ద్వారా భక్తులు ఈ టోకెన్లను పొందవచ్చు. దీని ద్వారా భక్తులకు కొంత ఉపశమనం కలగనుంది.
వారాంతాలు, పండుగలు, సెలవు దినాల్లో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ భారీగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సర్వదర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు మారిన సమయాలను గమనించి, అందుకు అనుగుణంగా తమ ప్రయాణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది.
టోకెన్ల కోసం భక్తులు ముందుగానే క్యూలైన్లలో వేచి ఉండాల్సి వస్తున్నందున.. ఉదయాన్నే జారీ చేయడం వల్ల వారికి కొంత వెసులుబాటు కలుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కాబట్టి తిరుమల యాత్రకు ప్లాన్ చేసుకునే భక్తులు ఈ మార్పును గమనించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.