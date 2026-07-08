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ప్రతి 2 నిమిషాలకో బస్సు.. బ్రహ్మోత్సవాల నాటికి తిరుమలలో 50 ఈ-బస్సులు సిద్ధం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:12 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల పోటెత్తారు.. రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం 25 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు వేచి చూస్తున్నారు.. దీనివల్ల సర్వదర్శనానికి సుమారు 25 గంటల సమయం పడుతోంది. మరోవైపు, తిరుమల తిరుపతి భక్తులకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విషయంలో శుభవార్త అందింది. బ్రహ్మోత్సవాల సమయానికి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను సంపూర్ణంగా అందుబాటులోకి తేవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

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తిరుమల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

అయితే, తిరుమల భక్తుల సౌకర్యార్థం త్వరలోనే ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సదుపాయం కల్పించనున్నారు. ఇటీవలే రిలయన్స్ సంస్థ టీటీడీకి 25 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందించింది. దీనికి ఆవశ్యకమైన ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల విద్యుత్ సరఫరా, డ్రైవర్ల నిర్వహణ ఇతర మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాట్లపై తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలో నిన్న సుదీర్ఘ సమావేశం జరిగింది.  

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టీటీడీ రిలయన్స్ ఈ బస్సులు

ఈ సమావేశం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) నిర్వహణ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని ఈవీ అధికారులు సంబంధిత సిబ్బందిని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం టీటీడీ నడుపుతున్న 15 బస్సులతో పాటు, మరో 10 బస్సులను కలిపి మొత్తం 50 బస్సుల సామర్థ్యంతో పనిచేసేలా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు.  

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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు

ప్రతి బస్సులో 50 మంది ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా వెళ్లేలా చూడాలని సూచించారు. బస్సులు త్వరగా ఛార్జ్ కావడానికి వీలుగా రెండు మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ఛార్జింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే, దీని కోసం నిపుణులైన 50 మంది డ్రైవర్లను సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.  

tirumala free electric buses project4/6

తిరుమల ఉచిత బస్సు సర్వీస్

అంతేకాకుండా, తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రతి రెండు నిమిషాలకు ఒక బస్సు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని టీటీడీ కోరింది. ఒక షిఫ్ట్‌కు 25 బస్సుల చొప్పున, రెండు షిఫ్టుల్లో మొత్తం 50 బస్సులను నడపాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం అవసరమైన పార్కింగ్ స్థలం గురించి రిలయన్స్ సంస్థ ప్రతినిధులతో చర్చించి, త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి పెరుగుతూనే ఉంది. 25 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. టైమ్ స్లాట్ దర్శనానికి 24 గంటలు, సర్వదర్శనానికి 25 గంటలు, ప్రత్యేక దర్శనానికి రూ.300 గంటల సమయం పడుతోంది.  

Tirumala Special Entry6/6

తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం

నిన్న ఒక్కరోజే 8,07,06 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, అందులో 3,48,394 మంది మొక్కులు చెల్లించారు. నిన్నటి ద్వారా సుమారు 4.86 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం లభించింది.

TAGS:
ttd electric buses latest news
reliance electric buses to tirumala
tirumala free electric buses project

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