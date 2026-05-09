TTD Jobs: టీటీడీ ఇంజినీరింగ్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. మే 10, 11 తేదీల్లో పరీక్షలు, నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 09, 2026, 09:13 AM IST|Updated: May 09, 2026, 09:13 AM IST

CBT Exams For TTD Engineering Posts On May 10 and 11: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యోగుల భర్తీ కోసం ప్రకటన విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే రేపు మే 10 ,11వ తేదీల్లో ఆన్‌లైన్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆధారంగా పరీక్ష నిర్వహించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షకు వచ్చే విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్ తెలియజేసింది. టీటీడీ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ కూడా తెలుసుకుందాం.
 

 తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో వివిధ పోస్టులకు భర్తీ చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన పరీక్ష రేపు, ఎల్లుండి రెండు రోజులపాటు 93 పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఆన్‌లైన్ విధానంలో జరుగుతాయి. ఇందులో ఏఈఈ  సివిల్ 93 కేంద్రాలు, ఎలక్ట్రికల్ 16 కేంద్రాలు, ఏఈ (సివిల్) 42 కేంద్రాలు, ఏటీవో (సివిల్) 42 కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.  

 రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ పరీక్షలు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. అయితే రెండో సెషన్ కూడా మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా నిర్వహించనున్నారు.   

 అయితే అభ్యర్థులు పరీక్ష కేంద్రానికి కనీసం 2 గంటలు ముందు చేరుకోవాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. నిర్దేశిత సమయానికి అనంతరం వచ్చిన అభ్యర్థులను పరీక్ష కేంద్రాలకు అనుమతించబోమని తెలిపింది. పరీక్ష కేంద్రంలోకి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు కూడా తీసుకురాకూడదు అని ఆదేశించింది.   

 ఈ సూచనలు పాటించిన విద్యార్థులను మాత్రమే పరీక్షా కేంద్రాలలోకి అనుమతిస్తామని తెలిపింది . రిస్ట్ వాచ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు తీసుకురాకూడదు. హాల్ టికెట్ తో మాత్రమే పరీక్ష కేంద్రానికి వెళ్లాలి. ఈ హాల్ టికెట్లు మే 2వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంచారు.  

ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు అభ్యర్థులు 125257ను సంప్రదించి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. లేదా టిటిడి అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://ttdrecruitment.aptonline.in  ఆధారంగా కూడా విద్యార్థులు వివరాల కోసం సంప్రదించవచ్చని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.

