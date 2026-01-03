Vaikunta Dwara Darshan: సామాన్య భక్తులకు మరో శుభవార్త.. తిరుమల వైకుంఠ దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..

Ttd key decision on vaikunta dwara darshan:టీటీడీ పాలక మండలి వైకుంఠ దర్శనాలపై మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం తిరుమలకు భారీగా భక్తులు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో స్వామివారి దర్శనం కోసం క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటున్నారు.
కలియుగదైవం, పిలిస్తే పలికే దైవం తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు టీటీడీ లక్కీ డీప్ లు లేని వారికి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తుంది. దీంతో భారీగా భక్తులు తిరుమలకు క్యూలు కట్టారు.
ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్త జన సందోహం తిరుమలలో కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనాలకు 24 గంటయం పడుతుంది. ఆక్టోపస్ సర్కిల్స్ వద్ద ప్రత్యేకంగా క్యూలైన్ లను ఏర్పాటు చేశారు.
ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్లడానికి స్పెషల్ బస్సులు,ట్రావెల్స్ లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఎప్పటికప్పుడు భక్తులను అలర్ట్ చేస్తు శ్రీవారి దర్శనం అయ్యేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు తిరుమలలో విపరీతంగా పెరిగిపోయిన రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి అభిషేకం సమయంలో కూడా భక్తులకుస్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలిగేలా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించింది.
ఈ నిర్ణయంతో మరింత ఎక్కువ మందికి, తొందరగా స్వామివారి దర్శనం చేకూరనుంది. అదే విధంగా క్యూలైన్ లలో ఉన్న భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా స్వామివారి ప్రసాదం,అల్పాహరం, పాలు మొదలైనవి టీటీడీ సరఫరా చేస్తుంది.
అదే విధంగా తిరుమలలో ఎక్కడ చూసిన కూడా భక్తులతో కొండంతా కిటకిటలాడుతుంది. ప్రజలు గోవింద నామస్మరణతో స్వామివారిని పూజించుకుంటూ తరిస్తున్నారు.ఆ కొండంతా వాడిని ఒక్కసారి చూడాలని తన్మయత్వంతో తిరుమలలో గంటల కొద్ది అయిన క్యూలైన్లలో వేచి ఉంటున్నారు. టీటీడీ ఏర్పాట్ల పట్ల భక్తులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.