TTD Good News: తిరుమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్..టీటీడీ కీలక నిర్ణయం..స్వామివారి ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్లు ఆన్‌లైన్‌లోనే.. !

తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ప్రతి రోజు లక్షల మంది భక్తులు తిరుపతికి తరలివస్తారు అన్న సంగతి తెలిసిందే. కొంతమంది ముందుగా 300 రూపాయల టికెట్లు బుక్ చేసుకోగా.. మరికొంతమంది సేవ టికెట్.. బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. 
ముఖ్యంగా శ్రీవాణి టిక్కెట్లు ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆన్లైన్లో జారీ చేయాలని టిటిడి ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మార్పు ఈ సంవత్సరం చివరిలో రావచ్చు అని వినికిడి. 

ప్రస్తుతం వీటిని ఆన్‌లైన్‌లో 500 టిక్కెట్లు, ఆఫ్‌లైన్‌లో 1000 టిక్కెట్లు జారీ చేస్తున్నారు. ఇక ఆన్లైన్లో మూడు నెలలకు ముందుగానే ఈ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఆఫ్లైన్లో మాత్రం ఏ రోజుకు ఆరోజు ఈ టికెట్లను జారీ చేస్తున్నారు. ఇక ఆఫ్లైన్ టికెట్లకు ఎంతో డిమాండ్ ఉండడంతో.. ప్రతిరోజు తిరుమలలో టికెట్లు తీసుకుందాం అని వచ్చే భక్తులకు..గంటల తరబడి క్యూలో వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. 

దీంతో ఆఫ్‌లైన్‌ కోటాను కూడా ఏ రోజుకు ఆ రోజే ఆన్‌లైన్‌లో జారీ చేసే యోచనలో టీటీడీ.. ఉన్నారు. ఇదే కానీ జరిగితే భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ అవుతుంది.

