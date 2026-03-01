Tirumala Devotees: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. సమ్మర్‌ దృష్ట్యా కీలక నిర్ణయం

TTD Good News To Devotees Newly Starts Pillow Blanket And Mat: తిరుమల వెళ్తున్న భక్తులకు టీటీడీ భారీ శుభవార్త వినిపించింది. వేసవికాలం సమీపిస్తుండడంతో భక్తుల అధిక రద్దీ దృష్ట్యా కొత్త సదుపాయాలు కల్పించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది. డార్మిటరీలో కొత్తగా వస్తువులు ఇస్తామని ప్రకటించింది.
తిరుమల ఆలయ దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం కొన్ని వస్తువులు ఇస్తామని టీటీడీ ప్రకటించింది. తిరుమలలోని వసతిగృహాల్లో దిండు, దుప్పటి, చాప, రగ్గులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
తిరుమలలోని ప్రస్తుతం నందకం సత్రంలో ఇప్పటికే భక్తులకు దిండు, చాప, దుప్పటిలను ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. వీటికి భక్తుల నుంచి సానుకూల స్పందన రావడంతో తిరుమలలోని మరిన్ని సత్రాల్లో వీటిని టీటీడీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
తిరుమలలోని వకుళమాత, పాంచజన్యం, కౌస్తుభం అతిథిగృహాల్లో కూడా చాప, దిండు, దుప్పటిలను అందించనుంది. దుప్పటికి రూ.10, రెండు దిండ్లు రూ.10, చాప రూ.10, రగ్గు రూ.20 చెల్లించి భక్తులు తీసుకోవాల్సి ఉంది. భక్తుల రద్దీ అధికంగా గదుల్లో అదనంగా వచ్చే పెద్దలు, చిన్నారుల కోసం వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఆ వస్తువులు కావాల్సిన వారు రిసెప్షన్కు సమీపంలో వాటిని పొంది తగిన అద్దె చెల్లించవచ్చు.