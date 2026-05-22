/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు మరో శుభవార్త.. సమ్మర్ రద్దీ వేళ ఈవో కీలక ప్రకటన..

Huge crowd in Tirumala: సమ్మర్ హలీడేస్, వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరిగిపోయింది. రెండు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లు నిండిపోయి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలు కట్టారు. ఈ క్రమంలో పెరిగిన పోయిన రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈవో కీలక ప్రకటన చేశారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనానికి 30 గంటల సమయం పడతుంది. మరోవైపు శిలాతోరణం వరకు భక్తులు క్యూలైన్ లలో వేచిఉన్నారు. ఈ క్రమంలో సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ దర్శన భాగ్యం కల్పించేలా అనేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. పెరిగిపోయిన భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
శ్రీవారి అభిషేక సేవ సమయంలో సామాన్య భక్తులను దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా రోజుకు అదనంగామరో 15 మందికి దర్శనాలకు కూడా కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పాలక మండలి చర్యలు చేపట్టిందని ఈవో వెంకయ్యచౌదరీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
అంతే కాకుండా.. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని టీటీడీ అడిషనల్ ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. టైమ్ మేనేజ్మెంట్, క్యూలైన్ల నిర్వహణను గమనిస్తున్నామన్నారు. రికార్డు స్థాయిలో గురువారం రోజు 79వేల మంది భక్తులకు స్వామి వారి దర్శనం కల్పించామన్నారు.
టీటీడీ విభాగాలతో పాటు విజిలెన్స్, పోలీసు శాఖలు పరస్పర సమన్వయంతో వేసవి రద్దీ నిర్వహణలో పని చేస్తున్నాయని తెల్చి చెప్పారు. భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తాగునీరు, అన్నప్రసాదాలు, వైద్యం, తాగునీరు, అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు. దీని కోసం అధికార యంత్రాంగం భక్తుల కోసం అంకితభావంతో పనిచేస్తుందని అడిషనల్ ఈవో ప్రకనటలో వెల్లడించారు.ఈ రోజు అభిషేకసేవలో కూడా సుమారు 6వేలమంది స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారని తెలిపారు. ఇదే విధంగా సామాన్య భక్తులకు ఎక్కువ మంది దర్శనాలు కల్పించే విధంగా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. ప్రతి గంటకు కొండపై క్యూలైన్ల పరిస్థితిని ఉన్నతాధికారులు సమీక్షిస్తూ, అవసరమైన నిర్ణయాలను తక్షణమే అమలు చేస్తు తిరుమల దర్శనాలు ఈజీగా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.