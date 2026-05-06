Tirumala: జులై 15 వరకు సిఫారసు లేఖలు రద్దు.. టీటీడీ పాలక మండలి సంచలన నిర్ణయం..

Ttd board meeting key decisions: ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు మరింత ఉత్సాహంతో పనిచేసే విధంగా టీటీడీ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. తిరుమలలో ప్రస్తుతం విపరీతంగా పెరిగిపోయిన రద్దీ నేపథ్యంలో జులై 15 వరకు వీఐపీ సిఫారసులు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డ్ ఈ రోజు సమావేశం అయ్యింది. చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీ సమావేశమైంది. దీనిలో ముఖ్యంగా సామాన్య భక్తులకు మరింత తొందరగానే దర్శనాలు అయ్యేలా టీటీడీ పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
అంతే కాకుండా తిరుమలలో పలు వీధులకు భక్తాగ్రేసరుల పేర్లను కూడా ఖరారు చేసింది. తిరుమలలో భారీగా పెరిగి పోయిన రద్దీ నేపథ్యంలో జులై 15 వరకు అన్నిరకాల సిఫారసు లెటర్లను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
ముఖ్యంగా తిరుమల, అలిపిరిలో రద్దీని కంట్రోల్ చేసేందుకు ఈ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనితో పాటు ఆధ్యాత్మిక సేవే కాకుండా కళలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత మిస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. తిరుమల వరాహ స్వామి విశ్రాంతి భవనంలో రూ. 3.61 కోట్లతో డెవలప్ మెంట్ పనులకు ఆమోదం, తిరుపతి అలిపిరి వద్ద రూ. 4.75 కోట్లతో శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యాను గ్రహ హోమం కోసం యాగశాల నిర్మించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఉద్యోగుల వెల్ ఫెర్ కు టీటీడీ అగ్రతాంబులం ఇచ్చింది. ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసురాలు శోభరాజ్ ను టీటీడీ ఆస్థాన విద్వాంసురాలుగా నియమించింది. ఉద్యోగుల వెల్ ఫెర్ పై పాలక మండలి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టీటీడీ హెల్త్ స్కీమ్ పరిమితిని 5 లక్షలకు పెంచింది. తిరుమల వరాహ స్వామి విశ్రాంతి భవనంలో రూ. 3.61 కోట్లతో డెవలప్ మెంట్ పనులకు ఆమోదం, తిరుపతి అలిపిరి వద్ద రూ. 4.75 కోట్లతో శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యాను గ్రహ హోమం కోసం యాగశాల నిర్మించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అంతే కాకుండా.. ఇక ఉద్యోగుల ఇంటిస్థలాల డెవలప్ మెంట్ కు ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు సుదీర్ఘకాలంగా చూస్తున్న కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కోరికల్ని సైతం నెరవేర్చింది. ఇక నుంచి కాంట్రాక్ట్, ఔట్ సోర్సింగ్ వారికి సైతం ఐడికార్డులు, స్వామి దర్శనం, లడ్డు కార్డులు మంజరుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. గుంటూరు జిల్లాలోని తూళ్లూరు మండలం అన్న అనంతపురంలోకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రూ. 2.71 కోట్లతో రాజగోపురం నిర్మాణం, అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రూ. 35.95 కోట్లతో రాజగోపురం, ఆర్జీత సేవామండపం, అద్దాల మండపం, వాహన మండపం, రథమండపం, శ్రీ ఆంజనేయ ఆలయం, పుష్కరిణి నిర్మాణంకు ఆమోదం తెలిపింది.
టీటీడీ ఉద్యోగులకు కల్పించిన ఈ సదుపాయాలతో కొత్త ఉత్సాహంతో మరింత జోష్ గా భక్తుల కోసం పనిచేస్తారని పాలక మండలి భావిస్తుంది. తిరుమలకు ప్రతిరోజు వచ్చే భక్తుల కోసం ఉద్యోగులు మరింత చేరువై వారి సేవల్ని అందిస్తారని ఈవిధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. అలిపిరి వద్ద రద్దీ తగ్గించేందుకు శ్రీ వినాయక స్వామి ఆలయం సమీపంలో రూ. 4.25 కోట్లతో బస్సుల తనిఖీల కోసం శాశ్వత షెల్టర్లు ఏర్పాటుకు నిర్ణయం, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆలయాలను ధూప, దీప, నైవేద్యాలకు ఇస్తున్న రూ. 5000 నుంచి రూ 10,000 కుపెంచేందుకు నిర్ణయించారు.
గుంటూరు జిల్లాలోని తూళ్లూరు మండలం అన్న అనంతపురంలోకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో రూ. 2.71 కోట్లతో రాజగోపురం నిర్మాణం, అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రూ. 35.95 కోట్లతో రాజగోపురం, ఆర్జీత సేవామండపం, అద్దాల మండపం, వాహన మండపం, రథమండపం, శ్రీ ఆంజనేయ ఆలయం, పుష్కరిణి నిర్మాణంకు ఆమోదం తెలిపింది. తిరుమలలో మాడ వీధుల్లో రీల్స్ విషయంలో, రాజకీయాలు మాట్లాడటంపై కూడా టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశంలో చర్చించింది. టీటీడీ పాలక మండలి తాజా నిర్ణయాలపై ఉద్యోగులు, భక్తులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా తిరుమల పాలక మండలిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.