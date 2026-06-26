Do Not Trust Middlemen For Srivari Darshan: ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ దర్శనం కోసం భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని క్యూ కాంప్లెక్స్ కంపార్ట్మెంట్లు ఇప్పటికే 27 నిండిపోయాయి. దీనివల్ల భక్తులకు దర్శన సమయాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి; ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతుండగా, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనానికి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలకమైన సూచనలు, హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా శ్రీవారి దర్శనం, వసతి సౌకర్యాల కోసం దళారుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.