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Tirumala Alert: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ కీలక హెచ్చరిక.. అలా చేస్తే మోసపోవడం ఖాయం, వెంటనే ఆ నెంబర్‌కు కాల్ చేయండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 26, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:49 AM IST

Do Not Trust Middlemen For Srivari Darshan: ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ దర్శనం కోసం భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని క్యూ కాంప్లెక్స్ కంపార్ట్‌మెంట్లు ఇప్పటికే 27 నిండిపోయాయి. దీనివల్ల భక్తులకు దర్శన సమయాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి; ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతుండగా, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనానికి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలకమైన సూచనలు, హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా శ్రీవారి దర్శనం, వసతి సౌకర్యాల కోసం దళారుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల లేటెస్ట్ న్యూస్

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం ప్రతిరోజూ వేలాది సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు. అయితే, దర్శన సమయాలు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల లేదా వసతి సౌకర్యాలు దొరకడం లేదనే ఆందోళనతో కొందరు భక్తులు దళారులను నమ్మి మోసపోతున్నారు.   

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టీటీడీ కీలక హెచ్చరిక

ఇలాంటి మోసపూరిత ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తామంటూ , తక్షణమే వసతి ఇప్పిస్తామంటూ కొందరు దళారులు భక్తులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.   

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శ్రీవారి దర్శనం

అటువంటి వారి మాటలు అస్సలు నమ్మవద్దని టీటీడీ భక్తులకు స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే  అధికారులు ఇటువంటి దళారులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు.   

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తిరుమల రూమ్స్ బుకింగ్

మోసపూరితమైన మాటలతో భక్తులను నమ్మించి, వెంటనే దర్శనం కల్పిస్తామని, సౌకర్యవంతమైన వసతి ఇస్తామని చెప్పి వారిని దోచుకుంటున్నారు. అలాంటి దళారులు కొండ ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా కనిపిస్తే, వెంటనే టిటిడి వారు కేటాయించిన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 155257 కు ఫిర్యాదు చేయాలని దేవస్థానం కోరింది.  

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దళారులపై టీటీడీ యాక్షన్

అంతేకాకుండా, తిరుమలలో వయోవృద్ధుల దర్శనానికి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారం అవాస్తవ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ పూర్తిగా అవాస్తవమని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ప్రతిరోజూ వెయ్యి మంది వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం టీటీడీ మూడు నెలల ముందే ఆన్‌లైన్ కోటాను విడుదల చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, వీరికి ప్రత్యేకంగా ఒక లడ్డు కూడా అందిస్తామని దేవస్థానం తెలిపింది.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

కాబట్టి, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న ఇటువంటి తప్పుడు వార్తలను నమ్మి భక్తులు మోసపోకూడదని, వదంతులను పూర్తిగా విస్మరించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హెచ్చరించింది. భక్తులకు ఏవైనా ఖచ్చితమైన, సమగ్రమైన సమాచారం కావాలనుకుంటే, కేవలం దేవస్థానం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ www.tirumala.org, https://ttdevastanams.ap.in  ను మాత్రమే సంప్రదించాలని సూచించింది.

TAGS:
TTD Latest News
tirumala darshan updates
ttd warns devotees
Tirumala accommodation booking

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