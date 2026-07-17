Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /టీటీడీ జూనియర్ కళాశాలల్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లు.. జులై 23, 24 తేదీల్లో కౌన్సెలింగ్, వారికి మాత్రమే ఛాన్స్!

టీటీడీ జూనియర్ కళాశాలల్లో స్పాట్ అడ్మిషన్లు.. జులై 23, 24 తేదీల్లో కౌన్సెలింగ్, వారికి మాత్రమే ఛాన్స్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 17, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:44 AM IST

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని కళాశాలలో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త అందింది. టీటీడీ పరిధిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాల, శ్రీ పద్మావతి మహిళా జూనియర్ కళాశాలలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరంలో ప్రవేశాలు పొందాలనుకున్న అభ్యర్థుల కోసం కీలక సమాచారం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు సంబంధించి, మెరిట్ ఆధారంగా ఆఫ్ లైన్ విధానంలో స్మార్ట్ అడ్మిషన్ల కోసం కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియను జూలై 23, 24 తేదీల్లో నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
 

TTD1/6

టీటీడీ

తిరుపతిలోని టీటీడీ జూనియర్ కళాశాలలలో చదువుకోవాలని ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఆశపడుతుంటారు. ఈ విద్యాసంస్థలలో ప్రవేశాల కోసం ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు మెరిట్ ఆధారంగా ఆఫ్ లైన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం కానుంది.   

ttd junior college admissions 20262/6

టీటీడీ జూనియర్ కళాశాల అడ్మిషన్స్ 2026

కాబట్టి, అర్హత కలిగిన విద్యార్థులందరూ ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని తప్పక సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. టీటీడీ జూనియర్ కళాశాలలైన శ్రీ వెంకటేశ్వర జూనియర్ కళాశాల, శ్రీ పద్మావతి మహిళా జూనియర్ కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరం ప్రవేశాల కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు, కచ్చితంగా జూలై 23, 24 తేదీల్లో మెరిట్ ఆధారంగా జరిగే ఆఫ్ లైన్ స్మార్ట్ అడ్మిషన్ల కౌన్సిలింగ్‌లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది.  

ttd junior college spot admission3/6

టీటీడీ ఇంటర్ స్పాట్ అడ్మిషన్లు

ఒకవేళ ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోకపోతే అభ్యర్థులకు ఈ తేదీల్లో అడ్మిషన్‌ పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుందని టీటీడీ అధికారులు స్పష్టంగా తెలియజేశారు. స్పాట్ అడ్మిషన్ల విషయంలో టీటీడీ ఉద్యోగుల పిల్లలు, టీటీడీ ఎస్‌వీ బాల మందిర్ విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒకవేళ మొదటి నుంచి 6వ కౌన్సిలింగ్ వరకు హాజరు కాలేకపోయినా, తిరుపతి స్థానికులు, స్థానికేతర అభ్యర్థులు కూడా ఈ ప్రవేశాలకు అర్హులని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.  

ttd college counseling4/6

టీటీడీ కాలేజీ కౌన్సెలింగ్

కౌన్సిలింగ్ సమయాల వివరాలు, మార్కుల విభజన ఇలా ఉంది.. జూలై 23వ తేదీన ఉదయం 8:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల వరకు 550 నుండి 600 మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు హాజరు కావాలి. అదేవిధంగా, మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు 500 నుండి 549 మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు.   

tirupati ttd college intermediate admission 20265/6

తిరుపతి టీటీడీ కాలేజ్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్

జూలై 24వ తేదీన ఉదయం 8:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1:00 గంటల వరకు 450 నుండి 499 మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు.. మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు 400 నుండి 449 మార్కులు సాధించిన అభ్యర్థులు హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.  

Tirupati6/6

తిరుపతి

అభ్యర్థులందరూ తమ వెంట తప్పనిసరిగా ఒరిజినల్ ధ్రువపత్రాలను తీసుకురావాలని టీటీడీ ఆదేశించింది. కాబట్టి, అర్హత కలిగిన విద్యార్థులందరూ అవసరమైన అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలతో, నిర్ణీత తేదీల్లో, నిర్ణయించిన సమయానికి కళాశాలలో హాజరై స్మార్ట్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని కోరడమైనది.

TAGS:
ttd junior college admissions 2026
ttd junior college spot admission counseling dates
tirupati ttd college intermediate admission 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేవలం రూ.7,000 లకే 8 దివ్యక్షేత్రాల దర్శనం.. TGSRTC కోరుట్ల డిపో స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలు..
Korutla News8 min ago
2
retirement12 min ago
3
ap talliki vandanam scheme33 min ago
4
Sun Transit Effect35 min ago
5
Donald Trump59 min ago