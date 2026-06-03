Pilgrim Health Safety Top Priority Vendors Training Every 6 Months: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తుంటారు. కేవలం భారతదేశం నుండే కాకుండా.. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వారు ఇక్కడికి చేరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల ఆరోగ్య భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. భక్తుల ఆరోగ్యానికే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని టీటీడీ అదనపు సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి స్పష్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించి మంగళవారం ఆయన ఒక కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. అలాగే ఆరోగ్య శాఖ, FSSAI ,నేస్లే ఇండియా కలిసి మూడు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుమలలో భక్తుల ఆరోగ్యం విషయంలో అదనపు ఈవో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. లక్షలాది మంది భక్తులకు నాణ్యమైన, సురక్షితమైన ఆహారాన్ని అందించే బాధ్యతను టీటీడీ సీరియస్గా తీసుకుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆహారం తయారు చేయడం, నిల్వ చేయడం,పంపిణీ చేసే ప్రక్రియలో అత్యంత పరిశుభ్రమైన ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆయన ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలోని ఎస్వీ మ్యూజియం ఆడిటోరియంలో మంగళవారం టీటీడీ ఆరోగ్య శాఖ, నేస్లే ఇండియా సంస్థతో కలిసి మూడు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణను ప్రారంభించారు.
టీటీడీ అందించే అన్నప్రసాదంలో ఇప్పటికే నాణ్యమైన ఆహార ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తున్నామని ఈ సమావేశంలో ఆయన వివరించారు. అదేవిధంగా తిరుమలలోని అన్ని హోటల్స్ కూడా ఆహార నియమాలను పాటించాలని, భక్తుల ఆరోగ్యానికి టీటీడీ కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు.
తిరుమలలో మొత్తం 325 దుకాణాల్లో ఆహార పదార్థాలను విక్రయిస్తున్నారు, అక్కడ సుమారు 1300 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. తమ సిబ్బందికి పరిశుభ్రత, ఆహార భద్రతపై యజమానులే ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన కల్పించాలని ఆయన సూచించారు.
మూడు రోజుల పాటు సాగే ఈ ప్రత్యేక శిక్షణలో చట్టబద్ధమైన నిబంధనలు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆహార నిర్వహణ, భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు.
నేస్లే ఇండియా సంస్థ తరపున ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న వారికి గ్లోవ్స్, యాప్రాన్లు, సబ్బులు , టోపీలను కిట్లుగా అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. తిరుమల భక్తులకు మరింత మెరుగైన మరియు సురక్షితమైన ఆహారాన్ని అందించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని అదనపు ఈవో వెల్లడించారు.