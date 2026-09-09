/TTD latest news: తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు టీటీడీ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. కీలక నిర్ణయం.. దేశంలోనే తొలిసారి ఇలా!

TTD latest news:తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం దేశం నలుమూలల నుంచి ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. భక్తుల సౌకర్యం, భద్రత కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఎప్పటికప్పుడు పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. తాజాగా భక్తులకు సంబంధించి మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు జీవిత బీమా సౌకర్యం కల్పించే ప్రతిపాదనకు టీటీడీ పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది.
తిరుమలకు వచ్చిన సమయంలో ఏదైనా కారణంతో భక్తుడు సహజ మరణానికి గురైతే, ఆయన కుటుంబానికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించేలా ఈ బీమా విధానాన్ని తీసుకురానున్నారు. దీనివల్ల ఊహించని పరిస్థితుల్లో భక్తుడి కుటుంబానికి కొంత ఆర్థిక భరోసా లభించనుంది.
దేశంలోని ఆలయాల్లో ఇలాంటి విధానాన్ని తొలిసారిగా తిరుమలలో అమలు చేయబోతున్నట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. బుధవారం తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో జరిగిన పాలకమండలి సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సమావేశం అనంతరం ఛైర్మన్, ఈవో రవిచంద్ర కలిసి ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
ఇదే సమావేశంలో రాబోయే శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలపై కూడా చర్చించారు. సెప్టెంబర్ 14న సాయంత్రం అంకురార్పణతో కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. సెప్టెంబర్ 15న ధ్వజారోహణం నిర్వహించనున్నారు. అదే రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. ఉద్యోగులకు కూడా కీలక నిర్ణయాలు టీటీడీ ఉద్యోగుల విషయంలోనూ పాలకమండలి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు మరణించే ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు అందించే బీమా మొత్తాన్ని రూ.10 లక్షలకు పెంచాలని నిర్ణయించారు. పదవీ విరమణ చేసిన సీపీఎస్, ఎన్పీఎస్ పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబాలకు EHF సౌకర్యం కల్పించేందుకు కూడా ఆమోదం తెలిపారు.
అలాగే శ్రీవారి పోటులో అదనంగా 400 మంది అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బందిని నియమించేందుకు ప్రభుత్వ అనుమతి కోరాలని నిర్ణయించారు. 48 మంది టీటీడీ ఉద్యోగుల వేతనాలను పెంచే ప్రతిపాదనకు కూడా పాలకమండలి ఆమోదం తెలిపింది. భక్తులకు బీమా సౌకర్యం కల్పించే నిర్ణయం తిరుమలకు వచ్చే వారికి మరింత భరోసా కల్పించే చర్యగా భావిస్తున్నారు.