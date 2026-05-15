/TTD New Plans:టీటీడీ కొత్త నిర్ణయం..ఇక తిరుమలలో వాటికి చెక్ విశాఖ, విజయవాడలోనే దర్శన టోకెన్లు!

TTD New Plans:తిరుమలలో రోజురోజుకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో Tirumala Tirupati Devasthanams కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా వేసవి సెలవుల సమయంలో లక్షలాది మంది భక్తులు తిరుమలకు చేరుకుంటుండటంతో, వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా కొత్త ప్రణాళికలను అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. వాహనాల రద్దీ తగ్గించడం నుంచి దర్శన టికెట్ల వ్యవస్థలో మార్పుల వరకు పలు కీలక అంశాలపై టీటీడీ దృష్టి పెట్టింది.
ఇకపై తిరుమల కొండపై వాహనాల రద్దీ తగ్గించేందుకు పెద్ద స్థాయిలో పార్కింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని టీటీడీ యోచిస్తోంది. కొండ కిందే భారీ పార్కింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, అక్కడే భక్తులకు వసతి, లగేజ్ స్కానింగ్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ప్రత్యేక విద్యుత్ బస్సుల ద్వారా భక్తులను తిరుమలకు తరలించే విధానం తీసుకురావాలని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టు కోసం జూ పార్క్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూములను వినియోగించే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది. దీంతో తిరుమలలో కాలుష్యం తగ్గడమే కాకుండా ట్రాఫిక్ సమస్య కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పండుగలు, సెలవుల సమయంలో ఈ విధానం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
మరోవైపు శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల విషయంలో కూడా టీటీడీ కొత్త చర్యలు చేపడుతోంది. ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్లో దళారులు ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారని గుర్తించిన అధికారులు, బుకింగ్ విధానాన్ని మరింత కఠినంగా మార్చాలని నిర్ణయించారు. టికెట్ల సంఖ్యను పరిమితం చేయడంతో పాటు పారదర్శకత పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
అలాగే విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి విమానాశ్రయాల్లో కూడా శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని పరిశీలిస్తున్నారు. దీంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు మరింత సౌకర్యం కలుగుతుందని భావిస్తున్నారు.
శ్రీవాణి టికెట్ వ్యవస్థపై వస్తున్న పుకార్లను కూడా టీటీడీ ఖండించింది. తమ వెబ్సైట్ను హ్యాక్ చేయడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేసింది. కొందరు దళారులు ఏఐ ఆధారిత ఆటో ఫిల్లింగ్, ఆటో కాపీయింగ్ వంటి పద్ధతులతో టికెట్లు బుక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలిపింది. అలాంటి అక్రమాలను గుర్తించి వెంటనే బ్లాక్ చేస్తున్నామని అధికారులు వెల్లడించారు. సామాన్య భక్తులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో టీటీడీ ఈ మార్పులు చేపడుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తులో తిరుమల ప్రయాణం మరింత సులభంగా, సౌకర్యవంతంగా మారేలా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.