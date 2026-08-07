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తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి శ్రీవారి పట్టువస్త్రాల సారె.. ప్రత్యేకతలు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:35 AM IST

TTD Presents Pattuvastralu Tiruttani: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. కేవలం ఒక్క రోజే 66,842 మంది శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, ఇందులో 28 వేలకు పైగా మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శిలా తోరణం వద్ద లైన్ వెలుపల వరకు విస్తరించి ఉంది.  సర్వదర్శనం కోసం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ఇక శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తరపున టీటీడీ శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర నిన్న పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు. ఆ ఫోటోలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
 

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో పాటు స్థానికంగా అనేక పేరుగాంచిన ఆలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో తిరుత్తనిలోని శ్రీవల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా ఎంతో ప్రాశస్త్యం కలిగినది. నిన్న గురువారం టీటీడీ రవిచంద్ర, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తరఫున ఆ ఆలయానికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు.  

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తిరుత్తణి

ఈ సందర్భంగా టీటీడీ అధికారులకు తిరుత్తని ఆలయ చైర్మన్ శ్రీధర్, జాయింట్ కమిషనర్ జానకి, ఆలయ బోర్డు సభ్యులు ఘన స్వాగతం పలికారు. 2006 నుండి ఆడికృతిక పండుగను పురస్కరించుకొని, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించడం ఒక ఆచారంగా వస్తోంది.  

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తిరుత్తణి సుబ్రహ్మణ్యస్వామి

తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం నుండి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో తమిళనాడులో వెలసిన ఆరుపడైవీడు దివ్యక్షేత్రలలో ఒకటిగా ఈ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ సురపద్ముడనే అసురుని సంహరించిన స్వామి వల్లీ దేవసేన సమేతంగా కలిసి కొలువై ఉన్నారు, భక్తులు ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తారు.  

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ఆడికృతిక పండుగ

అంతేకాదు, ఈ పుణ్యక్షేత్రంలోని పుష్కరిణిలో సర్పరాజు వాసుకి స్నానం ఆచరించారని, సముద్ర మథనం సమయంలో మందర పర్వతానికి తాడుగా ఉపయోగించినప్పుడు ఏర్పడిన గాయాల నుండి ఉపశమనం పొందారని భక్తుల నమ్మకం.   

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తిరుమల రద్దీ

ఈ ఆలయ ఉత్సవాలలో ఆడికృత్తిక అత్యంత ముఖ్యమైనది. భక్తులు అత్యంత భక్తితో పూలతో అలంకరించిన కావడులను ఇక్కడ సమర్పించి, మొక్కులు చెల్లించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది..

TAGS:
ttd tiruttani pattu vastram
tiruttani murugan temple
ttd eo muddada ravichandra

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