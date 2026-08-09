/భక్తులకు అరుదైన అవకాశం.. ఒకే రోజులో రెండుసార్లు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం!

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారిని రెండుసార్లు దర్శించుకునే అరుదైన అవకాశం భక్తులకు రానుంది. నవంబర్ 16న నిర్వహించే పుష్పయాగం సమయంలో, రూ.700 టికెట్లపై భక్తులు రెండుసార్లు శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని భక్తులు ఎంతో ఆరాటపడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో, ఒకే రోజులో రెండుసార్లు శ్రీవారిని దర్శించుకునే ప్రత్యేక అవకాశం లభిస్తుంది. నవంబర్ 16న తిరుమలలో పుష్పయాగం నిర్వహించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా పదునైదు వందల టికెట్లపై భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆగస్టు 21వ తేదీన వివరాలను విడుదల చేస్తుంది.
టికెట్లు పొందిన భక్తులు ఉదయం 6 గంటలకు సుపథం మార్గంలో ప్రవేశించి, కళ్యాణమండపంలో జరిగే అభిషేక సేవలో పాల్గొని శ్రీవారిని దర్శించుకుంటారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు కూడా మరోసారి పుష్పయాగంలో పాల్గొని శ్రీవారిని దర్శించుకునే వీలుంటుంది.
ఏడాదికి ఒకసారి నిర్వహించే ఈ పుష్పయాగ సేవా టికెట్లను ఈ నెల 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణా నక్షత్రం సందర్భంగా ఈ పుష్పయాగం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ.
అంటువ్యాధులు, విపత్తులు తొలగిపోవాలని, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తగ్గి జీవరాశులన్నీ క్షేమంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ శ్రీవారికి ఈ పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. దీనికి సంబంధించిన టికెట్లు కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే లభిస్తాయి. 12 నెలల లోపు పిల్లలకు టికెట్ అవసరం ఉండదు.