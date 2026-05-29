TTD: తిరుమలలో రికార్డులు తిరగరాసిన 'నల్ల బంగారం'.. మే నెలలో టీటీడీ సరికొత్త చరిత్ర!

Black Gold Sets New Records In TTD: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమలలో వేసవి సెలవుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. అలాగే వారి మొక్కులు కూడా చెల్లించుకుంటున్నారు. అయితే, మే నెలలో శ్రీవారికి రికార్డు స్థాయిలో 'నల్ల బంగారం' సమకూరింది. నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తున్న క్షురకులు ఇప్పటివరకు 12 లక్షలకు పైగా భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించి టీటీడీ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం కొలువై ఉన్న తిరుమలలో ఈసారి ఎండాకాలం భక్తుల తాకిడి రికార్డు స్థాయిలో ఉంది. అదేవిధంగా స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించే భక్తుల సంఖ్య కూడా రోజురోజుకు పెరుగుతూ వస్తోంది. ఇక ఈ నల్ల బంగారాన్ని గత సంవత్సరం కంటే ఈ ఏడాది మే నెలలో అత్యధికంగా భక్తులు సమర్పించినట్లు టీటీడీ తెలిపింది.
మే నెల 27వ తేదీ వరకు 12,43,063 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. వేసవి సెలవులు, వారాంతపు సెలవుల కారణంగా భక్తుల రాక మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా మే 18 నుంచి 23వ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు 50 వేలకు పైగా భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. మే 23వ తేదీ ఒక్కరోజే 57 వేల 580 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
ఈ నేపథ్యంలో, భక్తులకు ఎక్కువసేపు వేచి ఉండే ఇబ్బందులు లేకుండా, సౌకర్యవంతంగా తలనీలాలు సమర్పించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది. కళ్యాణకట్టలో పీఏసీ1, 2, 3, 5 జీఎంసీ, హెచ్వీసీ, సప్తగిరి, నందకం విశ్రాంతి గృహం, కౌస్తుభం, శ్రీ వెంకటేశ్వర గృహం, పద్మావతి విశ్రాంతి గృహాలలో మొత్తం 11 మినీ కళ్యాణకట్టలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో మొత్తం 1,152 మంది క్షురకులు భక్తులకు నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తున్నారు. ఇందులో మహిళలు 269 మంది ఉన్నారు. భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రమైన, సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
కళ్యాణకట్టలో పరిశుభ్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, భక్తులకు కేటాయించే బ్లేడ్లను క్షురకులు ముందుగా సోడియం సొల్యూషన్ లో ముంచి, ఆ తర్వాత డెటాయిల్తో శుభ్రం చేస్తున్నారు. సేకరించిన తలనీలాలను ఎప్పటికప్పుడు భద్రపరుస్తున్నారు.
తలనీలాలు సమర్పించిన తర్వాత భక్తులు స్నానం చేయడానికి వేడి నీరు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది. తలనీలాలు సమర్పించిన భక్తులకు టీటీడీ చందనం కూడా అందిస్తోంది. పారిశుద్ధ్యం, తాగునీరు సదుపాయాలు, టోకెన్ విధానం ఏర్పాట్లను మరింత బలోపేతం చేసింది.