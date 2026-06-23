/TTD: తిరుమల భక్తులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. జూలై 7న దాదాపు 8 వేల కిలోల శ్రీవారి హుండీ బియ్యం విక్రయం, పూర్తి వివరాలు!

TTD E-AUCTION OF 7938 KG MIXED RICE ON JULY 7: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠంలోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోవడంతో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనానికి దాదాపు 10 గంటల సమయం పడుతుండగా, ఎస్ఎస్డి (SSD) దర్శనానికి 5 గంటల సమయం పడుతోంది. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో భక్తులు హుండీ రూపంలో సమర్పించిన బియ్యాన్ని జులై 7వ తేదీన వేలం ద్వారా విక్రయించనున్నారు. దీనిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉన్న భక్తుల కోసం పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
తిరుమల భక్తులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. శ్రీవారి హుండీ బియ్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి సమాచారం ఏంటంటే.. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం, టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో భక్తులు సమర్పించిన హుండీ బియ్యాన్ని జులై 7న వేలం వేయనున్నారు.
టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో సుమారు 7,938 కిలోల మిశ్రమ బియ్యాన్ని 20 లాట్లుగా విభజించి విక్రయించనున్నారు. ఈ వేలం ప్రక్రియ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కొనుగోలు పోర్టల్ ద్వారా ఆప్షన్ ఐడి నంబర్ 26120 కింద నిర్వహించబడుతుంది.
ఆసక్తి గల వారు అధికారిక వెబ్సైట్ http://konugolu.ap.gov.in లో నమోదు చేసుకుని ఈ వేలంలో పాల్గొనవచ్చు. అయితే, దీని కోసం రూ.50,000 ఈఎండీ (EMD) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించవచ్చు.
ఈ వేలం గురించి మరింత సమాచారం కోసం టీటీడీ జనరల్ మేనేజర్ కార్యాలయాన్ని 087726429 నంబర్లో సంప్రదించవచ్చు లేదా అందుబాటులో ఉన్న ఈమెయిల్ gmauctionsttd@gmail.com ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూనే ఉంది. ఉచిత దర్శనానికి 10 గంటలు, ఎస్ఎస్డి దర్శనానికి ఐదు గంటలు,రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజులోనే సుమారు 8,60,021 మంది స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 33 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే, నిన్నటి ఒక్కరోజే హుండీ ద్వారా రూ. 4.49 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.